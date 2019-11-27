陳小春應采兒安排JASPER離港升學　降級入讀台北幼稚園

陳小春同應采兒婚後育有一子，小Jasper同爸爸餅印一樣，2017年兩父子參加內地真人騷《爸爸去哪兒》，天真可愛性格圈粉無數。現年6歲嘅Jasper原來已經俏俏離港升學，當大家以為小春會安排囝囝北上升學，有傳媒喺台北影到佢現身台北一間貴族幼稚園。

陳小春應采兒對囝囝大小事都好緊張（微博：＠陳小春家的Jasper粉絲團）

Jasper原本喺九龍塘一間國際學校讀書，但日前有台灣傳媒影到應采兒親自送囝囝到台北安和路一間老牌貴族學校附屬幼稚園返學，1期學費達10萬台幣(大約2萬5千港幣)。Jasper見到老師同校長有禮貌打招呼，又應媽媽要求喺校門擺pose影相，睇嚟已經適應新環境。

兩年前佢地參加內地真人騷《爸爸去哪兒》，天真可愛性格圈粉無數。（微博：＠爸爸去哪兒）

眨下眼Jasper已經六歲。（微博：＠應采兒）

原先喺香港讀國際學校二年級嘅Jasper，突然轉學去台灣更不惜留班一年再讀幼兒園，報道指係因為小春夫婦對近月香港情況同空氣質素都相當擔憂，所以決定俾囝囝返應采兒故鄉讀書，有公公婆婆照應，加上應采兒自己都讀過呢間學校，所以好快就拍板轉校。

台灣傳媒指Jasper已入讀台北一間貴族幼稚園。（微博：＠陳小春家的Jasper粉絲團）