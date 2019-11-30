【潮流日常】突擊檢查吳若希手袋　愛瑪仕Kelly Bag裝貼地化妝品

吳若希（Jinny）與澳門才俊何兆鴻（Alex）結婚生女，嫁入豪門之後未有放棄幕前工作，頻頻出Show好勤力。今次《潮流日常》突擊檢查Jinny化裝袋，只見她用貴婦級名牌Hermes袋來裝化妝品，非常貴氣！雖然名牌手袋未必人人買得起，但Jinny所用的部份化妝品其實相當貼地。

突擊檢查吳若希手袋，分享日常會用的化妝品。

Etude House Play 101 Setting Powder HK$140 Jinny用韓國彩妝品牌Etude House調色定妝碎粉筆補粉，貪它方便易攜，六種色調配合調色、打亮、控油功能，隨時補妝。

Shiseido Integrate Gracy 粉餅 HK$ 125.87 日本資生堂(SHISEIDO)旗下平價開架副線「INTEGRATE」化妝品價格親民，質素卻可以媲美大牌子的，粉質幼細柔滑，真係平靚正之選！

IPSA 零瑕修飾遮瑕霜 HK$ 300 Jinny認為每個女生外出必備遮瑕霜。相信每個女生都對IPSA遮瑕霜不會陌生，這是該品牌的皇牌產品，幾乎是每個小資女生化妝袋的必備單品。

Dior HAPPY 2020 真彩唇膏 - 珍藏版 HK$ 325 Jinny選的這支裸色閃粉唇膏低調得來顯高貴，非常適合秋冬及聖誕妝容，珍藏限量版唇色只售HK$ 325。

NARS SINGAPORE QUAD EYESHADOW HK$ 440 NARS四色眼影組合由創辦人François Nars親自挑選的獨特色調組合，以新加坡命名，古銅和金黃色，配以閃爍深紅色，簡單易配搭出金屬的妝效。