Angelababy分享護膚步驟　塗抹精華鼻頭意外「扭曲」惹熱議

30歲的Angelababy（楊穎）憑藉精緻的五官圈粉無數，在影視界與時尚界都佔有一席之地，但卻一直飽受「整容」、「演技」等爭議，最近她在網絡平台「小紅書」分享自己的護膚步驟，容貌再次引起爭議。

baby在片中身穿白色T-shirt，隨意扎起頭髮，先對著鏡頭洗面，之後教大家如何護膚，在塗抹精華液的過程中，她不小心將鼻頭「扭曲」，被網友指「鼻樑太脆弱」，但也有網友表示「假的才不可以掰彎」，還稱自己也可以做到，還大讚baby素顏靚：「雖然演技不好，但是真的好看！」但也有不少人指她是開啟了美顏，而且這條護膚短片完全是為品牌賣廣告，因此有些反感。

點擊下圖逐格睇：

+ 2

有網友為baby抱不平。（微博圖片）

早於去年，baby就曾公開直播化妝過程，由素顏到打底，再到眉毛、眼線、眼影，最後擦唇膏，當時更登上熱搜第一位，但也引來不少負評，有留言指她「嘴歪了」、「殭屍臉」，更有網友表示「想說又不敢說」等。

去年baby直播化妝，左為妝前，右為妝後。（視頻截圖）

有網友稱「不理解什麼叫素顏」。（微博截圖）

其實網絡上一直不斷有baby整容的傳言，而她本人也從不理會。而曾經有網友整理過baby由童年到現在的樣貌變化，小時候的baby已經眼大大，非常可愛，與現在也很相似，好多時候可能只是因為妝容的不同而造成誤會。

baby小時候已經非常可愛。（微博@娛樂扒少）

雖然baby已為人母，但依然keep得非常好，青春感十足。（微博@angelababy）