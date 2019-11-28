【全民造星II】TeamA《Real Talk》點燃舞台：抒發心中鬱結同不滿

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》正在熱播，隨着比賽的席位愈來愈少，競賽亦愈來愈激烈。在30強進10強的比賽中，由火火帶領的A組、陳潔靈（Miss Chan Chan）帶領的B組、郭偉亮（Eric Kwok）帶領的C組自由調動組員，各自準備五個擅長的演出。本輪比賽由A組的JJ（范卓言）、Angus（莊駿源）、Cotton（陳軍政）、RainP（方震揚）、MIRROR隊長Lokman帶來原創廣東話歌曲《Real Talk》，以歌曲宣泄對這個社會、網絡世界及賽制的看法，整個舞台甚有「火」，亦讓不少觀眾從中找到共鳴。

A組成員找來同為《全民造星II》參賽者的Heartgrey（蘇子麟）幫忙編曲 ，而歌詞則全由參與演出的成員及Hugo（丘凱雄）共同完成。

A組成員接受《香港01》記者訪問時分享了當初做這個演出理念，他們透露這是寫自己想說的話，所以感受很深：「隻歌嘅意念係由心而發，透過呢首歌去抒發呢半年心入面嘅一啲鬱結同埋不滿，當中都有好多密碼同信息，希望觀眾細聽首歌時可以感受到。」JJ在IG寫道：「好好彩能夠一齊完成一隻好地道、好香港嘅hiphop music，大家嘅詞都好有唔同嘅味道，唔同嘅心思。希望大家可以用心聽一次呢個demo版，同埋細心咬下啲歌詞。」Cotton亦寫道：「這首歌實在表達到太多我們內心的想法：腐敗的政權、虛偽的小丑、為X而X的人⋯世界每天存在太多令人失望，憤怒的事情，就用這首歌跟大家來場REAL TALK。」

《Real Talk》的首段歌詞已經讓不少觀眾從中得到共鳴：「沉溺於此刻荒誕與虛無，是否困惑與誰人的圈套，You break me down，Right to the top，即使受盡進逼，逆光在絕望中抵抗」（節目截圖）

點擊圖輯看《Real Talk》這個精彩演出～

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在節目中Cotton主動提出希望能參與更多演出，最後經過會議成為了《Real Talk》的一分子，他分享了自己的心路歷程：「其實做呢隻歌嘅過程好曲折，因為一開始喺全民造星30強小組賽，除咗十人表演項目，基本上冇人搵我組隊，其實嗰一刻好冇自信，因為始終自己冇唱開歌，而因為冇人搵我組隊嘅關係，令我覺得隊伍入面好似冇人相信我；最後入咗Rap Item隊伍之後，一班隊友想俾個機會我證明俾其他人睇，我係得嘅，所以安排咗我做主音，我亦都好珍惜同把握呢個機會，唔想辜負佢哋。」

A組成員：

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A組成員亦對完成這個演出感到滿足：「A TEAM其實一直都想做個Rap嘅Item，而今次呢個作品大家都好滿意，因為做到要做嘅野之餘，亦講咗好多自己想抒發嘅野，特別係喺呢個節目入面嘅感受都透過呢首歌唱咗出嚟。」連花姐亦對這個表演抱正面評價：「隻歌幾好我想出，我好少認同Lokman嘅Item，而呢個Item係我唯一認同嘅！」評判李志剛也說：「整體係好熱血、好Intense、好緊張，令我好投入去聽你哋嘅歌詞。」雖然最後這個作品並沒有為A組帶來勝利，但他們很享受這個舞台：「對於賽果其實大家都冇好大反應，因為行到呢一步，我地追求嘅係一個好嘅舞台表現同作品，只要大家都鍾意就已經好開心。」

TeamA發布歌曲Demo，點擊影片聽《Real Talk》！！！

在 Instagram 查看這則貼文 Made In Hong Kong（@cotton_ckc）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 27 日 上午 5:21 張貼

A組成員又談到最難忘是創作《Real Talk》這首歌的過程：「因為大家都係第一次親手寫同做一隻原創歌，好多時候我哋都同製作人Heartgrey 摸住石頭過河咁去諗下隻歌應該要點樣做，次次都搞到通宵然後一齊去食早餐，感覺好熱血，好似返返以前讀書咁，同班兄弟齊心做一件事。」

連同為A組成員的Oscar（李祉均）也希望能參與當中：「我冇玩《Real Talk》係我喺《造星II》一個好大嘅遺憾，因為呢件事係我一生中都冇玩過！」Phoebus（吳啟洋）亦說：「我超鍾意呢個表演，我連自己嘅表演都冇宣傳，但有宣傳《Real Talk》；我原本都好想Join，但我負責咗幾個Item，為免分心就放棄咗。」