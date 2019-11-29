【多圖】Oricon公佈年度寫真集排行榜 石原聰美只排第八

日本Oricon公佈年度寫真集排行榜，第一位係當紅組合乃木坂46成員生田繪梨花嘅《Intermission》，銷量達到29.1萬本。比起隊友白石麻衣2017年發行嘅《Passport》22.9萬銷量更為厲害，成為該排行榜歷年來最高銷量得主。田繪梨花本《Intermission》遠赴紐約取景，向來乖乖女形象嘅佢於寫真中大騷驕人身材，令首批印刷已達22萬本，創下出版社110年以來最高出貨紀錄，認真威水。

生田繪梨花寫真集，簡單唯美，引來不少宅男購買。

白石麻衣寫真《Passport》都係得22.9蒂銷量。

29萬銷量嘅寫真到底有啲咩?

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在德國出生的生田繪梨花嘅，從小就是小童星，不但長得超甜，本身又是個會彈鋼琴的氣質女子，無論是誰看到她都會被那甜美無邪的笑容給融化。今年推出寫真時，佢就話過：「很多人告訴我這部寫真集很受歡迎，我很吃驚，也很感謝大家，希望在這部作品之後，我能有更多不同的形象，不管什麼工作都是我自己決定的，我會繼續認真接受各種挑戰。」



為慶祝出道15週年以及進入30歲嘅石原聰美，時隔6年再次推出寫真集。並且去到古巴取景。

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至於寫真集排行榜嘅第二、第三名，分別係櫸坂46嘅《21人之未完成》以及日向坂46嘅《立ち漕ぎ》寫真，雖然21人之未完成係排第二兼玩大堆頭，但銷量只係15.7萬本，同生田繪梨花嘅差距近一倍有多。櫸坂成員渡邊理佐的個人寫真集《無口》就賣出10.3萬打進第四位，第五位是集合多位女星的純影集《WHITE graph 1》，而乃木坂的北野日奈子、井上小百合各有寫真集佔據第六和第七位，女星石原聰美以個人姿態，成功以入行15周年寫真集《encourage》排第八位，櫸坂嘅小林由依憑銷出4.6萬本排名第九位，第十位係男星新田真劍佑嘅《UP THE ROAD》，佢亦係唯一打入十大的男星寫真集。

渡邊理佐喺寫真中都有唔少性感打扮。