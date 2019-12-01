【潮流日常】岑麗香大玩唇妝　珊瑚色系成最愛

仲有唔到一個月就係普天同慶嘅聖誕節，女士們又係時候為一個個派對準備唔同造型。今年平安夜係星期二，想放工後迅速變妝，著眼玩唇色就最快捷，不妨參考靚媽岑麗香嘅妝容。

岑麗香同好多女士一樣，鍾意每日玩唔同唇色（IG：@heungheungeliza）

女為悅己者容，即使做咗媽媽，香香都KEEP住扮靚靚示人。（IG：@heungheungeliza）

香香公主一向走甜美路線，整體俾人感覺好似洋娃娃咁，佢始乎相當滿意自己嘅咀仔，無論出席活動定工餘時間，都會搽唔同色系唇膏，展現不同感覺。

珊瑚色系最適合香香氣質（IG：@heungheungeliza）

少女味珊瑚色

即使已經做咗媽媽，香香依舊少女味甚濃，出席比較輕鬆嘅活動，香香都會搽珊瑚色系唇膏，配以傘裙公主頭，似足二十出頭嘅鄰家女孩。私底下淡妝時香香都鍾意珊瑚色系唇膏，就連囝囝百日宴都搽呢種顏色。

香香出席活動經常以同色系唇膏現身。（IG：@heungheungeliza）

囝囝百日宴最適合珊瑚色系唇色（IG：@heungheungeliza）

私底下幾近素顏，香香都會搽唇膏顯得精神啲。（IG：@heungheungeliza）

女人味火紅色

女藝人不時要盛裝出席活動，火紅唇色絕對係不二之選。大紅色調向來極適合亞洲女士膚色，既矚目又顯白，自信滿滿魅力十足。香香有時MIX AND MATCH色彩斑斕連身裙，令整體造型更復古突出。

大紅色唇膏最適合香香出席活動（IG：@heungheungeliza）

復古曲髮配以大紅唇色，女人味甚濃（IG：@heungheungeliza）