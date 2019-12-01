【黎小田離世】薛家燕在身邊唱《心肝寶貝》　陪黎小田走最後一程

資深音樂人黎小田，今天（1日）於早上7時55分離世，享年73歲。今晨透過他的秘書於社交網發聲明，證實他已經離世。黎小田最後演出的一個節目，是無綫歌唱節目《流行經典50年》，幾位拍檔薛家燕、胡諾言和陳敏之都輪流到醫院探望。

資深音樂人黎小田在今早7時55分離世。（葉志明攝）

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對於好拍擋離世，家燕姐相當傷心。《香港01》致電給她慰問，可惜並沒接聽電話。不過家燕姐透過女兒發訊息給回應，以下是家燕姐回應：「各位傳媒朋友，在今早7:55，我們的好朋友小田在家人及一班朋友陪伴下好安詳地離去⋯⋯在整晚間，大家都唱了很多首小田的名作，尤其是〈心肝寶貝〉，是他去年的演唱會中指定要我唱的歌，昨晚我與小田的一班音樂界好友伴著唱給他聽，雖然他是閉上了眼睛，但我們深深感覺到他欣然地聽着，我的眼淚忍不住不斷地流下，因為真的很捨不得這位殿堂級的好拍檔，他在樂壇作出很多的貢獻，小田離開，我很傷心⋯⋯小田已吩咐了他的秘書及家人，他的身後事低調處理，至於出殯日期，小田的秘書安排好會告訴大家，謝謝大家的關心！家燕」