【天眼查】2019有1,884間內地影視公司結業　三大平台相繼虧損！

過去十幾年，有不少香港影視工作者都北上發展，最主要原因是內地市場較大，投資金額亦冠絕東南亞。惟踏入2019年，內地的影視產業出現明顯的萎縮，據日前內地數據平台「天眼查」的統計指出，2019年總共有1,884間影視公司停運，連中國媒體都將今年的現象比喻為內地影視市場的「冰川時代」，票房和投資金額亦以「雪崩式」急降。而根據各大內地影視公司的中期業績報告顯示，華誼兄弟、北京文化等六間知名公司首度出現虧損，三大視頻平台「優酷」、「愛奇藝」以及「騰訊」亦然。

《戰狼》式電影仍然叫好叫座。（電影海報）

冰川時代的原因？

至於出現內地影視市場不景氣的情形，不少媒體都認為與「高稅」和「嚴審」兩大原因有關。自從去年發生了一連串的「逃稅風波」，內地不少影視公司包括幕前幕後都面臨巨額補稅的困境，以至投資和收入的比例大幅降低，甚至出虧損的情況，加上內地政府又再進一步提高稅率，在投資意欲急降的情況底下，不少藝人都要減價求演，而身為內地最受歡迎的迪麗熱巴亦曾在節目上剖白自己曾試過7至8個月沒有拍戲，可見內地影視圈的危機。同時亦由於內地政府對影視作品的審查尺度愈來愈高，單是「限古令」的不斷升級已令不少作品延播甚至胎死腹中，損失慘重。

內地影視政策傳有新禁令 無綫播陸劇策略需重新審視

網傳內地再有新的影視禁令，多個劇集題材被禁。（恆生影業微博圖片）

綜藝節目成重點

由於電影和劇集作品的限制多多，以致內地不斷往綜藝節目加強發展，而且內容亦愈來愈激，包括各式各樣的選秀節目以及高強度的真人騷等，而且投資金額巨大，藝人發揮機會又多，因而獲不少港、台藝人青睞，紛紛赴內地參與綜藝節目。惟近日由浙江衛視拍攝的高強度競技式真人騷節目《追我吧》發生了奪命意外，高以翔在拍攝時「心因性猝死」喪命，此事引起中、港、台三地熱烈關注，網上不斷有聲音希望內地綜藝節目收斂，並加強拍攝的安全系數，綜藝節目的製作看來又會面臨另一番挑戰。

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