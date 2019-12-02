【多功能老婆】劇中六大女神大比拼　五位選美出身一個歌手

《多功能老婆》播出一星期，雖然討論程度未似預期般高，但入眼也未算太過差，劇情未至於很創新，演員也未見相當突出，但至少是可接受的水平。

雖然如此，劇中還有不少亮點，就是眾位女神般的美女藝人，除了港姐冠軍女主角朱晨麗外，當中不少靚女都是選美出身，除了戴祖儀。此外，還有一位選美出身的演員，當時落選了香港小姐，是一名蒙古族美女，一出場令人驚艷！

劇中女主角之一朱晨麗。(IG@朱晨麗)

朱晨麗作為無綫的當家花旦，相信大家對她並不陌生，2011年大熱奪得港姐冠軍，八年時間跑上一線花旦之位，近年多以女主角身份出現，上年更奪得《萬千星輝頒獎典禮2017》「最佳女配角」。

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劉溫馨在劇中飾演洪永城的弟婦。(IG@劉溫馨)

劉溫馨畢業於中央戲劇學院表演系，更於2008年北京奧運擔任火炬手，身份相當強勁，2013香港小姐得到第四位後加入TVB，不過星運平平，除了在《愛·回家》(第二輯)有Amy一角比較亮眼之外，多年來只是配角命。

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陳庭欣在劇中飾演Joey。(IG@陳庭欣)

陳庭欣也是一位港姐冠軍，2010年香港小姐奪冠後加入TVB，可惜她的星運並沒有朱晨麗般順利，差不多10年時間也只能在女配角的定位，不過最近兩年也有出色的戲份，例如《踩過界》中的變性人角色和今次的全裸演出。

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戴祖儀在劇中飾演周柏豪女友。(IG@戴祖儀)

早前已經介紹過戴祖儀，除了青春少艾之外，還是樂壇一個強勢新人，粉絲量高！雖然還未出場，但已經引來不少討論聲音，始終第一次拍劇，究竟演戲會否與她唱歌一樣，一鳴驚人呢？

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于淼在劇中大部分都係與黃浩然做對手戲。(微博@于淼)

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內地來港拍戲的于淼，雖然廣東話不講得怎樣，但要她演一些內地角色還是神似的，她曾大連參加2012國際中華小姐但最終落敗，之後上過大陸的綜藝節目。

代蓮曦丹美在劇中只是過場角色。(IG@代蓮曦丹美)

代蓮曦丹美其實在劇中只出現過一幕，不過卻令人相當驚艷，她全名塔塔兒·木華黎代蓮曦丹美，是蒙古人，長大後到香港大學教育系碩士，然後參加2016年香港小姐而入行，現已離開TVB，開設自己的工作室。