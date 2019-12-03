【全民造星II】George﹑Phoebus跑出拍廣告　網民︰呢兩個簽硬？

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》比賽正在進行，同時十強即將誕生。但比賽還未完結，就有參賽者得到廣告商的青睞，說的就是Phoebus（吳啟洋）和George（歐鎮灝），見到他們有一個跟MIRROR成員Edan（呂爵安）和《造星II》監製兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）的廣告節目即將推出，莫非這兩位新一屆的參賽者將會受到力捧？

George﹑Phoebus同Edan，仲有花姐加持一齊拍廣告！（Facebook影片截圖@ViuTV）

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ViuTV的Facebook專頁已預告將會推出和廣告商合作的短片，當中最令人注意到的是《造星II》的兩個參賽者Phoebus和George，令粉絲們高度關注，有人留言「咁即係呢兩個簽硬啦」，究竟又是否真的如他們所說呢？《香港01》記者向花姐查詢，關於比賽還未完就有廣告商找他們拍廣告，花姐直言︰「係啊，佢哋都幾受廣告商歡迎嘅我諗。」（佢哋兩個特別受歡迎？）「其實都唔係淨係佢哋兩個㗎，都有好多客approach《全民造星》嘅人。」（但呢個廣告仲有埋你加持？）「其實件事唔係咁樣嘅，本來佢哋淨係搵我㗎啫，冇仔嘅，跟住我就話我唔想自己拍，因為我唔係一個藝人，不如搵MIRROR嘅人同我一齊拍。」對方覺得《造星II》也很受歡迎，就不如找MIRROR跟參賽者一起拍廣告，而對方就選了現在的人選。酬勞方面，花姐就說︰「我覺得新人嚟講OK。」

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George（左一）和Phoebus（中）被傳是加入MIRROR的熱門人選。（資料圖片）

至於粉絲最關心的問題是，George和Phoebus是否會加入ViuTV或甚是MIRROR？花姐直言一切都未有決定，「都要睇成績囉其實，而家我都未知係可以力捧邊個，都要睇決賽嗰日。」她補充今年跟上年不同，上年去到比賽後段已經有組男團的意思，心目中亦有人選，「但係今年，我想睇定啲先，因為我覺得我哋本身都有MIRROR，個負荷已經好重，我哋真係希望搵啲有潛質嘅人，一日未去到決賽都未知道佢哋個小宇宙爆發成點嘅，所以我哋都仲睇緊，但係似乎譬如MC（張天賦），佢網上評價好高，George雖然網上畀人攻擊得好勁，但係佢粉絲都好勁㗎喎，Phoebus都唔錯，仲有Oscar（李祉均）﹑Hugo（丘凱雄）都OK，啲粉絲普遍都鍾意佢哋，但係我就未睇到究竟要簽邊個力捧邊個。」那會否有另組一隊男團的打算？花姐直言暫時未看得到參賽者的實力和暫未計劃。

網民留言。（Facebook截圖@ViuTV）

被問到會否想搵新血加入MIRROR，花姐直言︰「如果我夾硬拉啲人擺入去究竟會唔會影響而家嘅MIRROR係好緊要㗎嘛，咁我都唔敢輕舉妄動，一定要搵啲好啱嘅人，同埋真係會令到MIRROR強化嘅人先有用。」（資料圖片）

雖然上季的參賽者在比賽未完時已有一些廣告商找他們宣傳，但感覺今年廣告商好像更早接觸參賽者，花姐同意︰「因為可能上年啲廣告商都未知《全民造星》係個乜嘢節目，未知究竟個效果係點樣。」其實除了這個廣告外，另外非常受觀眾們歡迎的B4靚聲組合（組員︰Justin陳樂、Eagle陳天翱、June梁瑞峰、MC張天賦），原來比George和Phoebus的更早接拍宣傳片，所以花姐笑言︰「如果啲人話係力捧，咁B4反而係畀我力捧啊！其實冇關係嘅！」而廣告商是指定要找B4的四位成員的，看來風頭都相當勁！

點擊下圖睇吓幾個被花姐點名稱讚或者好受歡迎嘅參賽者！