Pussycat Dolls相隔9年復出收逾400投訴　網民怒斥：好似冇着衫！

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性感歌唱女子組合Pussycat Dolls（PCD）是不少90後的回憶，組合於2005年推出首張專輯《PCD》後火速爆紅，其Hit歌《Don't Cha》、《Buttons》、《When I Grow Up》等，均打入Billboard百大排行榜，可惜隨着成員的推隊及主音Nicole Scherzinger單獨發展後，PCD在2010年解散。不過上月PCD突然宣布推出新專輯及於明年舉行巡迴演唱會後，日前在音樂選秀節目《The X Factor》中驚喜亮相，但因為衣着過份暴露而收到419宗投訴！

解散差不多10年後，PCD終於再度合體，在《The X Factor》評判之一的Nicole Scherzinger帶領下，跟成員Kimberley Wyatt、Ashley Roberts、Carmit Bachar及Jessica Sutta在節目上表演。PCD一口氣唱了經典歌曲的Medley，還有即將推出的新歌《React》。5人以超性感造型現身，在台上跳出招牌誘人舞步，精采演出連Simon Cowell都站起來拍掌歡呼。

其實這個經典組合一直都以性感形象而聞名，今次復出最開心必定是一眾粉絲，可惜《The X Factor》是合家歡節目，PCD就因為衣着過份暴露而收到超過400宗投訴，更有網民在Twitter上留言表示，節目播出時，還未到晚上9點，收看的觀眾有部分是小朋友，認為PCD的性感演出有問題：「Nicole直頭好似冇着衫咁！」