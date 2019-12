【多圖】日裔少女Mayumi震撼全球電競界　養眼度勝港產Deer Chan

《01最賞睇娛樂大獎》「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等統統上榜!立即投票贏取超過70萬元豐富獎品,包括終極大獎旗艦手機11 Pro Max,同埋01積分等。

港產美少女電競選手Deer Chan的「終極宿敵」終於出現?(Instagram/@deerchann)

電子遊戲《英雄聯盟》(League of Legends,簡稱LoL)並非只有男性會玩,不少女生也是玩家,當中更有很多人是電競選手,香港代表便有Deer Chan(陳嘉靖)。最近又有一名電競界美女獲得關注,戰隊INTZ 的日裔巴西籍新人輔助Mayumi(Julia Nakamura)日前於巴西電競協會舉辦「Superliga ABCDE聯賽」中首度亮相時,便因為標緻外表而一夜爆紅,Follower以幾何級數大增。

現年17歲的Mayumi賽後也有在社交平台Twitter以英文出Post感謝網民支持:「非常感謝大家對我的支持,不過很遺憾這次沒有達到我預期的成績。首次參加高強度的賽事,這樣的『第一次』對我來說十分特別,也希望大家在明年可以繼續支持我。(I would like to thank you for the support I received, but unfortunately I did not achieve my wished result. My 1st experience competing at a high level could not be more special, I am very grateful to all you guys. Thank you for everything, I hope you with me next year.)」又以各國語言回應粉絲,非常貼心。

Mayumi爆紅後在Twitter感謝粉絲關注,指自己來年會繼續努力。(Twitter/@Júlia Nakamura)

