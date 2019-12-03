【學是學非】鄺潔楹強調無小圈子　九個女仔成日一齊講是非

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Judy不知不覺已搖身一變成為了師姐。（梁碧玲攝）

鄺潔楹 (Judy) 為無綫節目《學是學非》進行拍攝工作，現在多了戴祖儀、陳詩欣以及何泳芍三位新主持加入，Judy 搖身一變成了師姐。她笑言：「係啦，我仲記得自己係2018年2月加入呢個節目，嗰日係情人節。（咁多女仔會唔會多是非？）真係無，我哋係多咗講人是非。原本我以為依家多啲女仔，我就可以做少啲實驗，但原來唔係，因為好多時都係最高同最矮，最輕同最重，所以都係有我份嘅。」Judy強調大家亦無小圈子：「我哋九個女仔都幾唔怕醜，好傾得埋。」

Judy強調她們沒有小圈子。（梁碧玲攝）

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Judy又大讚三位新主持：「佢哋好醒目，轉數好快，Joey(戴祖儀)有綜藝細胞。諗返起自己初初加入時就好似一嚿飯咁。」已是無綫親生女的Judy表示剛拍完了《香港美食一條街》，到二月再開第二季：「拍咗四個月，畀時間我哋減減肥先，我重咗1kg，腰間多咗好多贅肉，我個健身教練都係咁話我，我有做開運動，相信係啲肌肉變咗做脂肪。」她又透露目前有些新劇正在傾洽中，期待下年有新嘗試。