「水行俠」網上爆粗怒X「星爵」　原因是一張騷肌相片？

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）今日（4/12）在Instagram貼出一張Gym房相邊賣廣告邊鼓勵粉絲多做運動，不過此舉卻惹來「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）不滿，原因是相中的Chris拿着一個膠樽！Jason睇到之後便嬲到爆粗留言，怒斥他不夠環保：「兄弟，我很愛你，但那水樽真是他X的見鬼，別用即棄塑膠，拜託！（Bro, I love you but WTX on the water bottle. No single use plastic. Come on.）」雖然引來大量網友讚好，但亦有不少人指Jason不給Chris面子，應該以私人短訊提醒對方。

「星爵」基斯柏特因手執即棄膠樽而被「水行俠」積遜莫瑪爆粗怒插。（Instagram/@prattprattpratt）

Jason不久之後亦在Instagram為其一時衝動向Chris致歉：「我只是非常關注人類慣用即棄塑膠這種『流行病』。（I'm just very passionate about this single use plastic epidemic.）」又大賣口乖讚Jason亦啟發過自己。其實Jason一直是環保中堅，之前便已經試過為宣傳「Infinitely recyclable」（無限可回收）拍攝短片時剃走留了七年的鬍鬚，非常有心。

「水行俠」積遜莫瑪怒插完「星爵」基斯柏特不久便在Instagram向對方道歉。（Instagram/@prideofgypsies）

「水行俠」着白色T-shirt確實好有型：