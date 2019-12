「水行俠」網上爆粗怒X「星爵」　原因是一張騷肌相片？

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇!即到《01最賞睇娛樂大獎》投票,仲可以參加勁抽雙重獎,隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)今日(4/12)在Instagram貼出一張Gym房相邊賣廣告邊鼓勵粉絲多做運動,不過此舉卻惹來「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)不滿,原因是相中的Chris拿着一個膠樽!Jason睇到之後便嬲到爆粗留言,怒斥他不夠環保:「兄弟,我很愛你,但那水樽真是他X的見鬼,別用即棄塑膠,拜託!(Bro, I love you but WTX on the water bottle. No single use plastic. Come on.)」雖然引來大量網友讚好,但亦有不少人指Jason不給Chris面子,應該以私人短訊提醒對方。

「星爵」基斯柏特因手執即棄膠樽而被「水行俠」積遜莫瑪爆粗怒插。(Instagram/@prattprattpratt)

Jason不久之後亦在Instagram為其一時衝動向Chris致歉:「我只是非常關注人類慣用即棄塑膠這種『流行病』。(I'm just very passionate about this single use plastic epidemic.)」又大賣口乖讚Jason亦啟發過自己。其實Jason一直是環保中堅,之前便已經試過為宣傳「Infinitely recyclable」(無限可回收)拍攝短片時剃走留了七年的鬍鬚,非常有心。

「水行俠」積遜莫瑪怒插完「星爵」基斯柏特不久便在Instagram向對方道歉。(Instagram/@prideofgypsies)

「水行俠」着白色T-shirt確實好有型: