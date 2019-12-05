【多功能老婆．劇透】朱晨麗試探洪永城　黃浩然進行不道德交易？

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

上集劇情回顧。（劇集截圖）

上回講到：浩田(周柏豪飾）對聲隆（黃錦燊飾）調查自己感不滿，聲隆更親自監視，見浩田與藍飛（楊千嬅飾）母子相處融洽，妒忌又羨慕。聲隆在酒會遇舊愛楊嬋，楊嬋(苗可秀飾)看到聲隆身邊群鶯亂舞，拂袖而去。梅諾金夫人(梁舜燕飾)擔心君明(王梓軒飾)要求高難覓愛侶，卻不知他對風華(陳煒飾)一見鍾情。藍飛被劍雄(黃浩然飾)舊公司追收樓宇差價，思蕾、風華愛莫能助。藍飛聲淚俱下向琦敖(張國強飾)求情，琦敖一口拒絕。聲隆欣賞藍飛為維護丈夫尊嚴，包攬錯失，向琦敖透露一個消息，令他放過藍飛。藍飛看出聲隆疼惜浩田，勸浩田勿再傷害父親……

上集劇情回顧。（劇集截圖）

最新一集劇情：

浩田把藍飛掛念丈夫的故事製成音樂片段，在網上瘋傳，在北京的劍雄看見，心緒紊亂。風華官司纏身，更被上司Vicky威脅進行不道德交易……思蕾身在福中不知福，不斷試探宏立(洪永城飾)的忠誠。劍雄約藍飛見面，成功卻從中作梗，令藍飛撲空，並現身向藍飛買斷兩人的夫妻關係……過程竟被剛巧在場內的梅夫人、楊嬋、宏立、維迅等目睹，梅夫人既訝異這世交之女的霸道，也欣賞藍飛的勇氣。成功返回酒店，向劍雄扮委屈，浩田追蹤而至……

朱晨麗會試探洪永城。（劇集截圖）