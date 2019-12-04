羅天宇希望有女友同渡聖誕：見到人哋一雙一對都會想

羅天宇（Joey）周三（4日）出席《愛地球 過聖誕》的活動，談到剛剛完成電視劇《大步走》的拍攝：「個角色其實幾似自己，所以好快就Catch到個角色。」Joey又說到在劇中與劉穎鏇有愛情線，二人一冷一熱正好互補；最近Joey又正在為新戲做準備：「知道會有少少除衫嘅戲份，所以而家要努力戒口、做多啲運動，希望聖誕節可以食餐好嘅，留返啲Quota食嗰一餐。」

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羅天宇、蔣家旻、胡㻗以三兄妹的身份出席《愛地球 過聖誕》活動。（梁碧玲攝）

在電視劇《她她她的少女時代》中，羅天宇的一場淋浴戲展示了他的好身材，讓不少觀眾大呼很是吸睛； 問到是否自此以後，監製紛紛紛要求他展示健身成果，Joey說：「只係咁啱劇情需要啫，但為咗拍好嗰場戲，真係要做好準備！始終啱啱拍完劇感覺好似突然放鬆咗，好想Relaxed下、懶下，但下套劇接住落，所以盡量Keep得幾Fit得幾Fit。」 在尺度方面，Joey亦表示作為演員應該有新嘗試、尋求突破。

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羅天宇剛完成電視劇《大步走》的拍攝，在劇中飾演一個不太宅的宅男。（梁碧玲攝）

說到即將到來的聖誕佳節，Joey說：「希望同屋企人一齊過，因為之前多數都係拍劇，今年咁啱有空檔，一月會開新戲。（家人會否催促帶另一半回家？）屋企人冇問呀，都係叫我努力啲做嘢，畀心機搵多啲錢先，將來再算。」問到會否希望快點找個女朋友一起歡度佳節，Joey說：「見到人哋一雙一對咁都會想（拍拖），都要遇到先，暫時仲未有。」