因《願榮光》壓力取消叱咤頒獎禮？　森美：你哋肯投我哋就肯頒

香港商業電台周三（4日）宣布取消原定於2020年1月1日舉辦的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2019》，改以其他形式頒發全數共43個叱咤獎項。作為商台DJ的森美（Sammy）在出席時尚雜誌活動接受訪問時說：「都係形式上嘅改變，以前都試過分開兩晚，今次用新形式係同時勢有關，我諗唔會影響大家投票。」森美又透露商台正在尋找方法向大眾宣佈獎項結果。

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森美入行到現在做了那麼多年《叱咤頒獎禮》，為演出未能如期舉行感到可惜。（梁碧玲攝）

有報道指叱咤取消頒獎禮的原因為網民希望投選《願榮光歸香港》為年度「我最喜愛的歌曲」，森美就否認與歌曲敏感有關：「頒獎分為兩部分：一個係專業投票、另外一個係網民投票。我自己喺台上面頒咗咁多年獎，曾經喺舞台上講過：『你哋肯投，我哋就肯頒！』樂迷投咗嗰首歌就係嗰一首！」問到會否有政治上的壓力，森美否認道：「雨傘運動嘅時候我哋都有頒（2014年我最喜愛的歌曲大獎為《撐起雨傘》），所以我覺得唔會係；我覺得政府都唔會俾壓力，呢個係基本嘅言論自由。」森美又以區議會選舉作例：「係市民嘅決定政府都要尊重！加上只係樂迷喜歡邊首歌！」