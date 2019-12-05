鄭俊英67頁判決書公開！　偷拍淫照成癮頻密如「一日三餐」

因一部「黃金手機」，韓國男歌手鄭俊英及FTIsland前成員崔鍾訓，上月尾終因涉嫌集體參與性侵、非法散播未經同意拍攝的色情照片和影片等，而被分別各判有期徒刑6年及有期徒刑5年，而二人出獄後亦必須向公眾公開個人資料，算是終於為事件畫上句號。日前KBS電視台公開鄭俊英長達67頁的判決書，其惡行令人髮指！

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KBS公開鄭俊英67頁的判決書，可見他同天內三度偷拍淫照，並與友人分享。（MBN截圖）

本月4日，KBS公開鄭俊英的判決書一共長達67頁，詳細紀錄了他於2015年11月至2016年6月間，所有涉及性侵和非法拍攝淫照等的案件，包括時間、地點和人物，還有向誰人散播了相關影片及照片。雖然KBS未有公開全部細節，但可見鄭俊英不僅於住所犯罪，亦包括酒店、娛樂場所和飛機機艙內。2015年11月26日，鄭俊英更分別於凌晨12時24分、凌晨12時56分和下午2時15分，三度在未經對方同意下拍攝女性特定部位的照片和影片，並分別與前HIGHLIGHT龍俊亨和崔鍾訓等友人分享，被嘲頻密如「一日三餐」。

按圖睇部分公開判決書：

+ 8 + 7 + 6

大邱簽書會結束後數小時即犯案

除此之外，最令大眾震驚的一次相信必定是2016年3月20日涉嫌強姦了一名女性友人的案件。當天是鄭俊英於韓國大邱舉行簽名會的日子，可是舉辦前的數小時他卻犯下強姦的嚴重罪行，但仍能若無其事現身見面會與粉絲交流。不少當天有參與簽名會的粉絲都有提及，回想起鄭俊英當時在簽名會近距離聊天、對粉絲擺出微笑的善良模樣，加上台下的參加者大部分是女性，覺得更加毛骨悚然。

2016年鄭俊英凌晨強姦女友人後，同日如常現身簽名會。（Naver）

當天簽名會現場照片：