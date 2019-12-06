謝和弦再次吸毒被捕　檢舉人是混血兒太太Keanna

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台灣歌手謝和弦5日晚上被舉報吸食大麻而被捕，而檢舉人正是他的混血兒太太Keanna，消息傳開之後震驚不少粉絲。而據台灣媒體報道指，謝和弦當時被捕後未有反抗，還非常自動自覺地交出毒品，而在旁的太太就一直哭泣，一路陪伴他到警察局作出調查。

謝和弦因再次吸毒被捕。（視覺中國）

據台灣媒體指出Keanna會如此大義滅親，是因為當晚親眼目睹謝和弦在吸毒，而且他整個人呈現的狀態是神志不清的，Keanna當下亦立即作出勸阻，可是謝和弦就一直不聽，之後雙方發生爭執Keanna就嬲到忍無可忍才報警處理。而當警察來到其住所之後，Keanna一邊喊一邊將老公交給警察，而謝和弦當下亦沒有作出任何反抗，還非常主動地交出18克大麻隨即被警方抓捕。而Keanna當時已經淚崩亦一路陪著老公去警察局。

Keanna大義滅親舉報老公吸毒。 （keanna_taiyh@IG）

當來到警察局之後，謝和弦的行為非常奇怪，不斷做出一些「嘟嘴」﹑「比心心」的動作。當有記者問道「是否支持大麻合法化」時，他亦二話不說笑笑口表示「我支持啊」，然後就登上警車離開了。事實上今次已經不是謝和弦第一次吸毒，對上一次在2012年的8月3日。

謝和弦被捕後行為非常奇怪。（電視截圖）

事實上謝和弦同Keanna一路走來相當不易，因為在婚前女方就一直陪伴他走出低潮。盡管男方有一段時間被送去療養院治療，或許有感難以給幸福女方，就曾對她提出分手，可是Keanna就一直相信他會康復並不時去探望他，亦正因為如此令謝和弦非常感動，認定此人就是陪伴他終生的女人。最後他們在2016年就結婚正式成為夫妻。

Keanna是台灣、荷蘭的混血兒，擁有高挑身材與深邃五官，或許個性開放關係她亦不時在社交網站上貼性感照， 不吝嗇地同大家分享靚相。而她曾經亦參與過老公謝和弦在2016年發表的新歌《謝謝妳愛我》MV的女主角，在MV當中二人展現出甜蜜夫妻的幸福感，再加上溫暖的歌詞就好似「你就是我將來要娶的老婆，謝太太」感動不少人。

Keanna曾經參與拍攝老公的MV《謝謝妳愛我》。（《謝謝妳愛我》截圖）