陶大宇有意娶拍拖10年圈外女友？　「師奶殺手」戀愛史長過匹布

陶大宇素有「師奶殺手」之稱，即使近年開始減產，但仍然有大批中女粉絲支持，不過最近卻傳出一個令不少師奶心碎的消息。最近，有報道指他有意與同居10年、擔任傳媒工作的圈外女友拉埋天窗，讓對方有一個名份。

其實陶大宇打算再婚可算是有跡可尋，多年來報章、雜誌只拍到他與這名圈外女友出雙入對，未見其他女性在其身邊出現，加上有消息指他打算一圓年邁母親希望他能夠再成家立室的心願，所以這個決定絕不出奇。到底婚訊是真是假？陶大宇截至現時為止仍未回覆《香港01》。

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有指陶大宇有意娶相戀10年的圈外女友。（資料圖片）

陶大宇的感情史絕對稱得上「一匹布咁長」，他早年在好友歐陽震華介紹下認識設計師黃慧寶，相戀十年後在2000年拉埋天窗。不過，他之後卻難抵「七年之癢」，與《學警出更》拍檔郭羨妮撻着，並向老婆提出離婚。後來，他先與黃慧寶復合，再與負面新聞纏身的郭羨妮割席，搞到形象大跌。至於他與現任女友怎樣開始？有報道指男方低潮期時，女方時時陪伴、安慰，最後兩人日久生情，至今已經相戀十年。

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