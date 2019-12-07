與菊梓喬關係勢成水火？　吳若希堅拒合作勁決絕：我好怕是非！

吳若希（Jinny）今晚（7/12）到將軍澳電視廣播城為無綫（TVB）年度大騷《善心滿東華2019》表演。提到最近有指Jinny因怕惹是非而拒絕與同公司歌手菊梓喬（Hana）合作，她直言：「梗係驚是非啦，有邊個唔怕是非㗎，諗諗下我成日都同人不和，即係話我唔再同人做嘢喇，其實我真係唔想有呢種諗法，咁所以盡量避得就避啦，其實我同佢私底下都有兩句，係喺後台被迫企喺度傾咗個兩句囉。」

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吳若希認為與菊梓喬合作會帶來是非，所以揚言拒合作會比較適合。（陳志嵐攝）

問平時是否連兩句都沒有？Jinny直言：「其實大家都係同事關係，佢仲係少女，而我又成為人妻，而我講嗰啲湊女話題佢又唔係好啱。（怕唔怕自己言論，將彼此關係拉得很遠？）都唔會，因為都冇近過，所以唔驚愈嚟愈遠，所以都冇咩嘢呀，都OK呀！（真係冇合作打算？）最好唔好囉，因為我成日都覺得好煩呢啲新聞，我講咗唔想有是非，所以唔想有合作，咁而家講完又變咗是非，咁咪好煩囉，咁所以盡量唔好合作啦！」

吳若希直認與菊梓喬日常都好少溝通接觸。（陳志嵐攝）

點撃睇Jinny同Hana合照：