【東華2019．評論】經典重現精彩過台慶騷　可惜一個畫面壞大事

無綫（TVB）年度大騷《善心滿東華2019》今晚（7/12）在翡翠台直播，雖然再不「歡樂」（因前名為《歡樂滿東華》），但大量TVB小生、花旦仍然為籌得更多捐款博到盡，大會亦請到很多嘉賓助陣，好似「少女劍后」江旻憓、歌手賈思樂、李樂詩等，環節精彩程度比台慶有過之而無不及，而最搶觀眾眼球的莫過於「功夫女王」楊盼盼指導，郭子豪、陳國峰、楊柳青和余思霆上陣的「善款滾漲層層疊」──即是經典表演「單車疊羅漢」。

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當然，撇除《東華》歷年通病──個別表演者質素不濟，除了高難度的「善款滾漲層層疊」之外，好多表演都還算不錯，好像「高妹組」大戰「哈比人組」的「美少狂Jump搶善款」夠搞笑，黃翊、黃寶欣、黎明詩等靚聲王的「流行經典勁歌『秀』」出奇地夾。

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不過，一條片段卻令這些不錯的表演變得可有可無，而這條片段便是楊盼盼在2000年的《歡樂滿東華》裏面，由23層樓高的聖約翰大廈天台，沿住外牆慢慢行落地面的片段，因為這個畫面實在比今年的表演勁太多，搞到它們完全被比下去，變得「小兒科」。如果吳剛師傅能夠按原定計劃「出山」，這個年度大騷或者不會落得這個景況。

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為何要播楊盼盼當年的經典表演，搞到觀眾心裏面作比較？真是百思不得其解。（電視畫面）