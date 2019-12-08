【多功能老婆．劇透】楊千嬅決簽字離婚　周柏豪同袁文傑二揀一？

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TVB台慶劇《多功能老婆》上回講到：藍飛（楊千嬅飾）終於如願以償，因為她半夜醒來，發現劍雄 (黃浩然飾) 竟已回來，藍飛驚喜幸福延續。

另一方面，劍雄以成功合夥人的身份回到舊公司，向琦敖（張國強飾）施下馬威，盡掃被辭退之恥。

為慶祝劍雄回來，思蕾（朱晨麗飾）等人舉行燒烤派對，浩田（周柏豪飾）刻意澄清與藍飛關係，當眾稱嘉怡（戴祖儀飾）為女友，令嘉怡歡喜不已。

藍飛看似幸福，其實內心忐忑不安。是夜，劍雄藉意調開藍飛乘機離去，藍飛出現阻截表白深情，劍雄堅持追逐未圓的夢，決絕離婚！藍飛窮追不捨，終不支暈倒，浩田及時出現攙扶……

千嬅喊住求老公不要走。（劇集截圖）

以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】楊千嬅演技再爆發 虐心喊戲完美演繹撕心裂肺悲慟

周一（9/12）播出的最新一集（第11集）劇情：浩田為熟睡中的藍飛治理傷口，藍飛卻裝睡扮作不知。翌晨，風華（陳煒飾）和思蕾為藍飛悉心打扮赴維迅（袁文傑飾）飯局，浩田不是味兒。

席上，藍飛對維迅無心應對，看見浩田畫在手上膠布的翅膀，感覺溫暖。浩田代藍飛接啟佳放學後，在超市碰見藍飛和維迅，誤會二人發展神速，心中鬱悶。是夜，藍飛決定在離婚書上簽字，啟佳懂事擁着母親以示支持。颱風刮起，藍飛家窗口爆裂，浩田突然出現，為二人修窗遮風擋雨，藍飛感動。浩田勸藍飛勿為財困而選錯對象……

唔通周柏豪要搬走？（劇集截圖）

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