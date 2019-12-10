容祖兒帶領重新上路　林子博重拾志氣生活現轉機

關智斌險失紅館夢。

OTV中講述的第一段個人經歷是關智斌等待多年，本來有機會跟多年拍檔踏足歌手夢想舞台–紅館，卻因突如其來的新聞，令演唱會取消，在他面對挫敗以為與夢想擦身而過之時，突然傳來一個好消息，原本以組合名義的演唱會變成了他的個人演唱會，提醒大家只要帶著夢想做人，繼續奮鬥，好好裝備自己，必有圓夢的機會。

雙重打擊令子博曾經一蹶不振

第二段真人真事的主角是早前被電視台解僱的林子博，在太太患病、人生最脆弱之時，竟然傳來不獲公司續約的消息，雙重打擊令他曾經一蹶不振，但他重拾志氣，不放棄不怯懦，還多得圈中好友施予援手的支持與協助，最終得到新的演出機會。就像<造就更好>歌詞說的一句「怯一怯仍自信，前面有轉機」，膽怯不可怕，只要保持自信，處處是生機。

陳振華會當義工為病人剪髮，為社會帶來正能量。

第三段奮鬥經歷是圍繞著土生土長的印度裔演員陳振華，他自小被欺凌侮辱，加入演員行列12年，期間為追逐演員夢，一人身兼多職，曾一邊兼顧幕前演出，一邊當搬運工人養家，雖然身心俱疲，但在自己的努力和家人的鼓勵下，從未放棄追夢的決心，最終贏得觀眾的掌聲，在演藝圈獲得認同，他還肩負著一份使命感，認為自己的成績是代表著他的族裔社群，所以陳振華會加倍努力，做好自己，除了演好角色令觀眾賞識之外，他還會當義工為病人剪髮，為社會帶來正能量。