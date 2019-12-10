白安攜新專輯赴內地開唱　三天三城市演出全爆滿

白安正在進行的「1990s我們的時代2.0」冬季巡迴演唱會，首輪三城演唱會白安用空靈的嗓音及出色的舞台表現力向到場的每一位歌迷呈現最理想的音樂面貌，其獨特的魅力贏得歌迷熱情的歡呼，三場下來累積滿滿的幸福與感動，在零下的寒冬增添一絲溫暖。

白安帶著《44天》專輯進行冬季巡演。

白安現場不僅演唱收錄於蟄伏四年、勇敢面對自己的第三張專輯《1990s》中的經典歌曲〈我們的時代〉、〈讓我逃離平庸的生活〉，而且還首度獻唱曾在原創音樂節目《我是唱作人》中好友常石磊的暖心大作〈二三四個字〉，用其溫暖細膩的嗓音為歌迷獻唱這首關於純粹美好的愛情歌曲，搭配舞台燈光呈現覆古的暖色調，瞬間將時光拉回純真的校園，現場氣氛溫暖且浪漫，白安更是稱這首歌是她今年最愛歌曲Top3之一。

白安表示新專輯《44天》是從女性視角出發，希望會對女性朋友產生感受；在現場白安不僅和大家分享《44天》專輯背後的故事，還感謝到場的每一位歌迷，當問到現場是否有隻身一人來看自己演唱會時，台下紛紛舉手示意，白安欣慰的說：「我特別崇拜你們晚上選擇一個人來看我的演唱會，你們或許真的喜歡我的歌，謝謝你們。」上海場更有許多男歌迷到場聆聽，她笑問：「因為你們是男生比較有力，所以擠到前面嗎？」。

台下歌迷認真傾聽音樂。