【矚目配角】李國麟拆解無綫膠劇成因：編劇被迫寫公式化劇情

訪問在無綫一廠進行，李國麟:「嚟得呢到多數攞獎，唔係好關我事，我多數喺拍劇嗰邊。」(梁碧玲攝)

無綫被網友批評得最多的是膠劇，由劇情老土，故事太多感情綫到津露烏龍茶出現古裝劇，每一樣都被網友拿來取笑，但為無綫做了40年的李國麟，覺得膠劇成因是劇本，但問題不在編劇身上，他說：「人家說你出品的是膠劇，不要怪責網友，應該問我們的編劇有足夠時間創作劇本嗎？答案是沒有，一星期要交兩集劇本，要達到公司要求，只有一個方法，就是交公式化劇情。」 他更以自己作例子：「女兒叫我每晚睡前說故事，我講到第三晚就想死，因為真的想不到任何故事，同樣編劇他們需要創作時間及空間，但我們公司只有流水作業，有好劇本出現比較難。」

李國麟雖然已65歲，但演出依然令後生仔留意，2017年上映的《同囚》，窿哥在戲中有句對白，更成為WhatsApp 熱門sticker。(《同囚》截圖)

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膠劇是這樣練成的



首先一星期交兩集劇本，工作量是多少？一集大約三十場，即是60場戲，就算編劇照抄都不是一個短時間，何況要無中生有、要創作，人稱窿哥的李國麟深知編劇苦況，除了時間不足，加上很多比較年輕：「 劇本拿到手中就知出事，寫警察不似警察，CEO不似CEO ，但不要怪責他們，沒有時間，加上編劇後生人生閱歷不足夠，所以寫出來的角色及劇情較為片面或不深刻，那最後出來的作品就未去到大家預期。」

李國麟在內地經常登台，更懂得俾韓式心心手勢給粉絲緊貼潮流。(微博:李國麟)

演員需要練習演技



編劇是一個問題，李國麟亦覺得年輕演員鬥心要強一點，他那個年代的演員，演得不好會打自己，李國麟是第四期藝員訓練班，他是一個會不斷練習的演員，「如果有場戲，是講你過馬路碰到一個熟悉的朋友，你應該會有什麼反應？驚訝？淡淡然？還是有一點微表情？我們真的會練習，過馬路練下或者對住塊鏡演下,想像一下當時的情形，我有同新演員講不如你們試下練，或你現在試演給我看，他們演不到，因為你們沒有練習，到真的需要你在鏡頭前演出來，你更加做不到。」

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李國麟在無綫依然長拍長有，之前在《解決師》飾演高sir戲份亦重。(《解決師》截圖)

無綫劇今非昔比



很多人懷念無綫以前的輝煌時光，那些年如何橫掃亞洲，李國麟亦受惠那個無綫隻手遮天的年代：「就算現在去中國內地拍外景，當地人知道有無綫藝員到來，整條村都會企在路口狹道歡迎，你當刻覺得自己也不錯喎，他們現在有些電視台還重播97年那套《天龍八部》，是不是這麼經典我不知道，但他們第一套看的《天龍八部》就是這一套，那個第一印像好重要，到今天仍然人因為我演的鳩摩智給我機會拍內地劇。」

內地手遊game都還找97年的《天龍八部》演員當代言人，就知道當年的無綫劇有幾深入民心。

新一代藝員欠出口



李國麟亦帶出問題，為何新一代的無綫藝員難以衝出香港，「因為我們的劇集已掀不起熱潮，以前人家沒有選擇，現在內地拍的古裝劇，到香港追不上，人人一部手機，很多娛樂選擇為何要看無綫劇集？劇集在內地不像以前那樣受歡迎，亦相應令這代無綫藝員在內地知名度稍遜，歸根究底都是劇本，公司應該正視這個問題，可以請多一點編劇，原有的繼續創作，但有一個比較充裕的環境，甚至買一些劇本回來拍攝，我想這是一條出路。」

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