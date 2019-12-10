白雲拍潛水片被網民彈Cheap　嬲爆回應：所謂的道德高地好悲哀！

擁有豐滿身材的藝人白雲近期似乎轉型做YouTuber，不用工作就出外旅遊，更拍攝自家製旅遊短片《雲游四海》，剪片拍攝全部一手包辦。雖然已為人妻，白雲婚後沒有收起性感，在旅遊片中經常以比堅尼亮相。無論做藝人又好，YouTuber又好，都很難滿足所有觀眾，白雲所拍攝的短片獲粉絲大讚，但同時亦遭網民批評。

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白雲昨晚在Instagram上載了去到墾丁潛水的拍攝花絮，直言為了拍攝《雲游四海》籌備了大半年，首先要每個月都去練習潛水和考察拍攝地點，在拍攝時更會遇上不能預計的困難，包括打風落雨、大浪、身體不適等，有時候更要取消拍攝：「有一次剛颱風完，下了水，幾大圈垃圾和樹枝圍住我們，只好取消，一上岸洗了四次澡還是感覺好髒。就像拍攝《三日兩夜》時我們住的民宿是只有公用洗手間和沖涼房的，很多香港朋友都表示不能接受。好在《三》無論是我的認真潛水，認真主持都有被觀眾認同，我很感恩。」

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不過對於有網民批評白雲的旅遊片段過份賣弄身材，白雲就嬲爆回應：「對於有人因為我的身材而覺得我的節目不健康，甚至用cheap賤來形容抹去我的努力 我是完全不會認同的，這樣所謂的道德高地好悲哀 為此，我會更加努力拍攝這個Freedive YouTube show 努力總會有回報！而且過程太開心！ 人這一輩子，最重要的是開心❤️」