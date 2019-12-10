【潮流日常】周慧敏陳年證件相惹關注　凍齡有術難辨拍攝年份

永遠嘅玉女掌門人周慧敏眨下眼原來已經52歲，呢日佢分享一張90年代嘅影樓証件相，見到相中嘅Vivian同依家外貌基本上完全無分別，網友不禁笑言睇佢嘅相好難分到係咩年代拍攝，真正做到「年年25歲一樣」，Vivian都有一套凍齡妙法。

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周慧敏係公認嘅凍齡玉女掌門人（IG：@vivianchowwaiman）

Vivian上載一張90年代最後一張到影樓拍攝嘅証件相，氣質同依家完全無分別，仲引來網友分享多張佢嘅舊照。（周慧敏Facebook）

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+ 5 + 4 + 3

1. 避免曬太陽

唔少人鍾意進行曬得一身健康膚色，但紫外線會加速皮膚老化更易顯老，Vivian肌膚一向相當雪白，佢坦言自己唔太鍾意搽防曬，所以26歲後已經無再去曬太陽。如果真係要到戶外活動，都一定會著上長袖衣物，減少紫外線對肌膚嘅傷害。

睇返Vivian嘅便服照，大多著上長袖衣物減少紫外光傷害。（IG：@vivianchowwaiman）

2. 著重養生

容易手腳冰冷嘅Vivian，曾經分享過一年四季，隨身一定會帶住一條頸巾減少寒氣入侵，更笑言「無咗佢我人生就玩完」。另外會盡量少飲凍飲，每日一起身飲一杯熱水令身體保持暖和。

女士養生真係好重要，Vivian都有自己一套心得。（IG：@vivianchowwaiman）

3. 只食八分飽

小食多餐對身體係最理想，而Vivian同一般女仔一樣會食零食同甜品，但每餐堅守只食八分飽，盡量多菜少肉，少油少糖，多食魚，吸收大量纖維有助排便，毒素去得快皮膚狀態自然更好。

Vivian奉行每餐只食八分飽，加上多菜少肉就更加健康。（IG：@vivianchowwaiman）

4. 每周運動1至2次

雖然外表弱質纖纖，但Vivian其實都相當熱衷做運動，除咗至愛嘅桌球以外，亦不時做瑜珈以及健身。佢曾經喺IG分享：「大家常問我怎樣keep fit，最簡單又真實的答案就是「要做運動 」做gym已成為我的生活習慣，鍛鍊體魄同時還大大讓我感受到快樂賀爾蒙「安多芬」的力量，每次都踏著輕快的腳步離開健身室。」

Vivian係桌球高手（IG：@vivianchowwaiman）