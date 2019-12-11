【反修例】傳無綫月底裁員近千人止血　劇集及綜藝節目或外判製作

「反修例運動」至今已持續半年，商界都受到不同程度影響，其中TVB更因被批評新聞報道手法偏頗，而被大量網民呼籲抵制，除轉台或不收睇等行動外，更有人呼籲品牌不要登廣告，不然會抵制之，令不少品牌都決定不再更新廣告合約，直接影響無綫收入。有傳媒報道，無綫繼早前削減一部份藝人後，為保下季度業績，決定裁減人手止血，擬於今個月底再向製作部以及綜藝組開刀，受影響員工多達800至1000人。

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傳無綫在2019年12月月底裁員近千人。（資料圖片）

有報道指，無綫因為收入下跌決定縮減人手，製作部以及綜藝部均為重災區，將會裁減800至1000名員工。人手大減之餘，傳言兩個部門的架構亦會有變，TVB將會支持被裁的員工在外成立製作公司，並將劇集或綜藝節目外判，由他們承接，既保持製作質量，也能減少「養人」的成本，估計真正失業的員工約有400人。

其實近年TVB都不乏有質素劇集，如果外判又會對品質有甚麼影響呢？（劇照）

截至2019年12月為止，包括李健駕駛學院、化妝品公司CLARINS、雪花秀、信諾保險、及攜程旅遊網（Trip.com）、寶礦力、Pizza Hut、彩豐行等，已有超10間廣告商抽起TVB廣告，而廣告收益下跌了多少，則將會在下季業績會公佈。《香港01》就此無綫企業傳訊部查詢，暫時未收到回覆。