【潮流日常】鍾欣潼公開冬季護膚秘訣　四招應對甩皮等常見問題

阿嬌鍾欣潼自從加入內地分享平台「小紅書」之後，便化身護膚達人，時常分享自己的美膚秘訣，真實、貼地的方法深受一班粉絲歡迎。

進入冬季，皮膚經常會感到乾燥，容易敏感，產生各種肌膚問題，護膚更是重中之重。而在這個能用衣物阻隔日曬以及塵土等侵襲皮膚的季節，亦是令身體肌膚恢復活力和白皙的最佳時期，用阿嬌的說法：「冬季不養膚，夏季徒傷悲」，所以要認真呵護身體肌膚，絕對不能偷懶。而她還總結出4種肌膚常見問題，分享對應解決方法。

冬季也要勤力護膚，絕對不能偷懶。（微博@鍾欣潼）

一：泛紅、瘙癢、起小紅點

阿嬌表示，自己遇到這種情況，首先會去醫院檢查一下是否是敏感問題，因為泛紅瘙癢有可能是皮炎、濕疹等皮膚敏感問題導致，而醫生能夠對症下藥。

如果並非敏感造成，那就很可能是皮膚屏障受損，這時她會選擇一些有修復功效的身體乳或者面霜來修護肌膚。

要注意的是，如果這時使用磨砂膏以及含有酸類的護膚產品時，一定要避開敏感的這塊皮膚！

阿嬌總結出4大護膚常見問題，一一為大家解決。（微博@鍾欣潼吧官方微博）

點擊下圖睇其餘3種護膚常見問題：

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這4種肌膚問題相信大家不多不少都遇到過，護膚是每日生活不可缺少的一部份，一定要勤力做好每個步驟，皮膚狀態好，整個人都容光煥發。不過還是那句，要找到自己肌膚問題的根源，使用適合自己的方法，對症下藥才是最重要的，希望大家都可以擁有嫩滑雪白的肌膚！