【多圖】楊洛婷性感打扮慶祝結婚5周年　網民：做你老公真幸福

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇,仲可以參加勁抽雙重獎,隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等,總值超過70萬元!

楊洛婷樣靚身材正。(ig@rabeeayeung圖片)

楊洛婷(Rabeea)雖已為人妻兼人母,但她從來不會吝嗇她的美好身材,不時以性感形象示人,又會於IG post性感相大派福利。呢日她就post了她和老公,樂隊Dear Jane主音黃天翱(Tim)慶祝結婚5周年的靚相。

楊洛婷同佢老公好恩愛。(ig@rabeeayeung圖片)

Rabeea穿上一件吊帶低胸衫與老公燭光晚餐撐枱腳,暫時放下女兒,享受浪漫的二人世界。她留言表示:「5 years down, forever to go! Happy wood anniversary 老公!Keep loving me the way you do because I know I will.」網民紛紛留言讚他們sweet,又表示:「做你老公真幸福。」

楊洛婷同佢老公好sweet呀。(ig@rabeeayeung圖片)

點擊下圖逐格睇楊洛婷嘅性感靚相: