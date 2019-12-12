【多圖】楊洛婷性感打扮慶祝結婚5周年　網民：做你老公真幸福

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楊洛婷樣靚身材正。(ig@rabeeayeung圖片)

楊洛婷（Rabeea）雖已為人妻兼人母，但她從來不會吝嗇她的美好身材，不時以性感形象示人，又會於IG post性感相大派福利。呢日她就post了她和老公，樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）慶祝結婚5周年的靚相。

楊洛婷同佢老公好恩愛。(ig@rabeeayeung圖片)

Rabeea穿上一件吊帶低胸衫與老公燭光晚餐撐枱腳，暫時放下女兒，享受浪漫的二人世界。她留言表示：「5 years down, forever to go! Happy wood anniversary 老公！Keep loving me the way you do because I know I will.」網民紛紛留言讚他們sweet，又表示：「做你老公真幸福。」

楊洛婷同佢老公好sweet呀。(ig@rabeeayeung圖片)

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