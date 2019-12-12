【全民造星II】限定男團SUGAR笑看負評　睇「呢啲」留言會暗爽？

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》將在本周日（15日）舉行總決賽，觀眾除了關心終極十強誰能坐上冠軍寶座，同時亦有些聲音討論雖然落選了，但值得更多、走得更遠的參賽者。這天參賽者梓豪（黃梓豪）、Will（羅卓華）、Hottick（葉鎮浩）、Eagle（陳天翱）、Cotton（陳軍政）、K（劉瑞祈）組成娛樂圈一日限定男團SUGAR，談起了這段日子的心路歷程。為什麼叫SUGAR？這是他們玩笑間無意說出來的名字，忽然都認可成為了他們的團體名；仔細想想其實這個男團有能夠成立有餘，皆因要主唱有主唱、要領舞有領舞、要音樂性有音樂性、要Rapper有Rapper、要顏值有顏值、要人氣有人氣，可以成團了！ 攝影：葉志明 影片：黃卓敏、岑卓熹、顏漢真 剪接：呂志豪 K服裝提供：5cm

娛樂圈一日限定男團SUGAR，成員包括：（左起）K（劉瑞祈）、Cotton（陳軍政）、Will（羅卓華）、Hottick（葉鎮浩）、梓豪（黃梓豪）、Eagle（陳天翱）。

在科技發達的年代，成為一位討論度高的人也許第一件要學會的事就是面對負評，談起負評他們第一個想起的人是同為《全民造星II》的參賽者兼「負評王」小魚（楊昌鵬）：「最可惜小魚不在（意指小魚應該有很多經驗可以分享）。」Will如是說，眾人以笑聲表示認同；K接着說：「其實我不知道什麼時候開始小魚變了乞人憎的代名詞……」然後他們紛紛為小魚抱不平，皆因他們真的與小魚一起相處過，所以最清楚他的為人。

因負評失落過

公開被批評，還可能是被一群為數不少的人謾罵，心臟稍為弱一點也許都接受不了，Cotton坦言：「其實一開始也接受不了負評。」有時候並不是因為做錯了什麼，或是有什麼做得不好，只是因為不合網民的心意，Will最在意的就是外貌的抨擊：「最深刻的一個留言是我有點不開心的：『Will的眼睛怎麼醜了那麼多？』記得那一集是我罵Mike，然後罵人時眼睛更小了，被說好像死魚眼那樣，其實我挺在意自己的眼睛。」K亦有差不多的經歷：「網民會說我像啟暴龍、像正字刑警、像猴子；他們的想像力很豐富，其實真的挺像。」他又自我開解說：「不要當他們存心攻擊你，他們比起已看不回覆的人已經更關心你多一點，這也是種交流。」

Hottick說：「我的負評可能是在唱歌方面，有一輪失準得比較厲害，就被說唱歌很難聽，後來改進了就好像沒有什麼負評了。」

談到負評梓豪說：「我比較幸運，有負評但相對較少，在足球的頁面都叫我回去做明星吧，不要踢足球了！其實有種努力被抹殺的感覺，因為我投放在足球的時間比在《造星》多很多。」Will同樣覺得努力被抹殺：「有一個說我唱《Uptown Funk》時咬字不好，但我真的練習了很久！」梓豪安慰道：「每個地方都有他的Accent，叫印度人唱英文也會有印度腔。」Hottick隨即裝成印度人唱《Uptown Funk》讓Will開懷大笑說：「C組有這種人很快就會沒事！」

Eagle說：「我挺幸運負評比較少，就算自己不看朋友都會傳過來，我覺得最奇怪是那些腦魔Emoji，但看到這些留言又一定會暗爽。」Hottick認同道：「其實看網上留言挺開心，網民會幫我製造Gif圖不斷把衣服掀起放下；他們對我的唯一負評可能是見不到我，或是觸碰不到我的身體！」

縱觀整個《全民造星》，最有趣的一張惡搞圖就不得不提「光頭警長」劉澤基被P上Cotton的髮型，而二人長得挺像；當事人笑說：「我看完『光頭蛇』那張圖片反而覺得很有創意，自己都覺得很像、很有趣；我本來想用來做Icon，但不太想跟這個職業有關係就放棄了。」（網絡改圖）

經過半年的時間，他們漸漸學會以不同心態面對負評、面對鍵盤戰士，Eagle說：「客觀的意見會聽，不客觀的可能笑過就算；不可以因為其他人的觀感而影響自己的心態，做好自己就好，不用和誰交代。」Cotton持相同看法：「慢慢就會發現不能控制別人說什麼 ，有建設性的意見就會聽，有些純粹人身攻擊就漸看淡了。」梓豪作出總結：「我們像是要做一個榜樣，更加要做好自己。」

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未來的發展

《全民造星II》的旅程對他們而言可說是拉下了帷幕，談到接下來的計劃，Will不假思索回答道：「我打算讀書，我之前為了考結他而停學，考完結他就參加了《全民造星》，想想都停學了一段時間，打算有一張證書在手安心一點。」說到入行他們亦各持看法，Hottick是想入行的：「《全民造星》是我第一次將自己想展示的天分展現出來，但自己做得未夠好；想入行是想做一些好的表演予觀眾，也對自己的名字負責。」已經出道的K就希望堅持創作：「繼續創作自己喜歡的音樂風格，接下來會學打碟；希望與不同的音樂人Featuring、明年可以出單曲。」

邊疆兄弟是由《全民造星II》衍生、由一群住在同一個地區兼喜歡Hip Hop的參賽者組成，成員包括：（左起）阿聰、賀嵐、JJ、架兩、K。他們會寫一些貼地題材的歌曲，並希望與大眾分享。（Instagram／＠852bingang）

Eagle就不希望以入行來來限制自己：「我不用入行這個詞去思考將來，而是希望循一個Singer Songwriter的方向發展，始終自己懂得比較多樂器，所以想專注做好自己的音樂給人看，證明自己做得到。」Eagle想先裝備好自己：「看機會會否到來，而不是急着入行，入行就要簽很久的合約，然後被定位怎樣去發展；現階段應該摸索清楚自己的路向，然後才做想做的事。」

原本已經在自己的領域小有成績的梓豪與Cotton就希望能從中取得平衡，Cotton說：「其實《全民造星》中期有想過退賽亦有嘗試提出過，後來發現自己慢慢改變、喜歡上了音樂，未來亦希望有新嘗試，這段時間亦有考慮過怎樣在拍片中取得平衡。」梓豪說：「我其實偏向踢足球，想做一個稱職的足球員；我也喜歡唱歌，參加完《全民造星》更加喜歡表演，所以入行就晚點再說吧，會多投放時間在足球上，也再磨練一下唱歌跳舞。Hottick揶揄他說：「你要先談戀愛，因為你唱歌欠缺感情！」