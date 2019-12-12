日版《PRODUCE 101》結果出爐　17歲豆原一成獲28萬票奪冠

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韓國人氣選秀節目《PRODUCE 101》的日本版《PRODUCE 101 JAPAN》昨晚（11/12）進行總決賽，經過一輪跳唱表演後，勝出的11位練習生會組成男團「JO1」，預計2020年正式出道。團隊名「JO1」代表他們將合而為一、向着世界的頂點出發。冠軍由最年輕，只得17歲的豆原一成奪得，他將擔任團體中心的位置（C位）。

「JO1」由以下11名參賽者組成。(IG/ @produce101japan_official)

《PRODUCE 101 JAPAN》比賽相當激烈，由6千名參加者中選出101位合格候補生，再選出11位組成男團出道。豆原一成以28萬票奪冠後激動爆喊：「承蒙各位國民監製，多謝每位支持我的家人，從今開始請各位繼續支持。」而22歲的川尻蓮則以25.6萬票獲得第2位，雖然他對賽果失望，但承諾出道後會努力報答支持他的人。

點擊睇11名勝出者：

+ 7 + 6 + 5

有網民認為日版《PRODUCE 101》相比韓國版本遜色不少，從票數上來看，韓版《PRODUCE 101》第二季冠軍姜丹尼爾得票為160萬，而新鮮出爐的冠軍豆原一成票數僅僅為28萬，為姜丹尼爾的五分之一，人氣相差十分遠。