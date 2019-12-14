黃嘉樂露背賀41歲生日　獲女友送「神秘禮物」興奮大叫

黃嘉樂今日（14/12）41歲生日，他在IG上載了一張露背浸溫泉相來賀自己牛一，並寫道：「又大一歲。今年第一次有份提名男配角已經係最好嘅禮物，希望來年大家更加睇到我嘅努力同改變。」和攝影師女友Samantha愛得甜蜜的嘉樂，踏正12點就收到Samantha為他準備的驚喜，嘉樂仲忍不住興奮大叫。

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黃嘉樂大曬背肌慶生。（IG/ @wongkalok1214）

原來嘉樂當晚早了收工，Samantha假扮身在家中敷面膜，其實已經準備好蛋糕同禮物，仲揸車出去接男友放工。嘉樂看到Samantha即刻甜笑，大叫：「好開心、好意外。」及後，女朋友送上用盒包到實的禮物，嘉樂拆禮物時顯得有點害怕。當看到禮物是最新型號的電話後，嘉樂忍不住「嘩」了出來，更興奮大叫。Samantha笑嘉樂反應太誇張，並解釋：「呢個慳家仔仲用緊第六代（電話），最近終於壞左（咗）。」女朋友超甜心舉動，難怪嘉樂超興奮。

逐格睇嘉樂嘅興奮樣：

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嘉樂同女朋友經常在IG放閃，點撃睇更多佢哋嘅靚相：