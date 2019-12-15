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不到一個月的時間2019年就即將過去，在這一年裏內地娛樂圈亦發生了許多大大小小的事情，其中一件最令人印象深刻的就是有藝人被踢爆人前人後兩個樣，以致他們形象被大打折扣，被廣大網友統一稱為「人設崩壞」的藝人事件，他們包括是吳秀波、翟天臨、TFBOYS成員王源、張丹峰。

桃色醜聞令好形象崩壞

吳秀波好男人形象一夜之間崩壞。（吳秀波微博圖片）

有「國民大叔」之稱的吳秀波出道多年來，一直以好演技與好好先生形象在娛樂圈立足，不時在接受訪問時說道好愛自己的家庭、妻子與兒子，因此好男人形象令他獲得外界讚賞，但萬萬沒想到就在2018年9月的時候網上就陸續爆出他經常在出面亂搞男女關係，其中自稱是他情人的內地女星陳昱霖就在微博上貼千字文控訴他，指出在他身邊服侍了他七年時間最終遭到拋棄，直批他自私、冷血，事件才慢慢引起大家關注。

一開始對此事吳秀波沒有對外作出公開回應，但直到今年1月陳昱霖的父母就透過女兒的微博發長文求助，直指女兒因為被吳秀波設局而遭到控告，在去年11月就被關押在北京朝陽區看所守內。對此吳秀波一方亦立即作出回應，表明陳昱霖父母所發的貼文內容為不實消息，叫大家不要相信。並透過律師證實陳昱霖的確已被逮捕，正因為如此大家開始懷疑吳秀波為人，從此就令其愛家好男人的形象一夜之間崩塌。

吳秀波透過律師發聲明，證實陳昱霖的確被逮捕。（微博圖片）

而在事隔近一年之後他近日就錄製了一條短片，為藝考學生加油，被外界認為是想試水溫復出。不過廣大網友似乎還未原諒他仍然對他憎恨性極高，在微博留言指出叫他不要復出：「人面獸性」、「這張臉好噁」……是一位不要臉的猥瑣之人。

吳秀波事隔一年拍片疑似想復出。（視頻截圖）

因出軌醜聞而形象崩壞的又何止是吳秀波一位，就在今年4月洪欣的老公張丹峰被指背妻出軌經理人畢瀅。網上就不斷爆出他們二人有染的證據，包括暗地裏穿用情侶裝的物件、深夜密會片段等，令張丹峰的好男人形象瞬間崩壞。幸好張丹峰就事件回應得夠快，透過工作室針對網上傳聞作出澄清，最後更宣布畢瀅已經引咎辭職。而在6月份時就有一位微博博主在微博貼文承認張丹峰出軌一事是其捏造的，還了張丹峰一個清白。

張丹峰被爆出軌經理人畢瀅，以至致被鬧「渣男」（張丹峰微博圖片）

王源食煙乖仔形象崩壞

另外，內地小鮮肉團體TFBOYS自出道以來非常受歡迎，三位成員王俊凱、王源、易烊千璽給人感覺正能量是乖乖牌男生，但沒想到就在5月份的時候，王源就被踢爆在北京一間日式餐廳室內食煙，一夜之間令他乖乖仔的形象下滑。對此王源亦立即發出聲明道歉，指出自己身為公眾人物的確做了錯誤的示範，叫大家不要效仿他的錯誤行為。眼見王源第一時間出來道歉網友們都接受，對於他食煙的行為其實是可以理解的，畢竟都18歲已經是成年人了。只不過礙於他是公眾人物做任何事都會被放大而已，認為不必要小題大做是可以原諒的。所以王源自道歉後人氣亦沒有受到太大影響，仍然廣受關注是大家非常喜愛的人氣男歌手之一。

王源食煙令乖仔形象崩塌。（王源微博圖片﹑網上圖片）

學術造假令人反感

而內地32歲小生翟天臨因擁有好演技而打開知名度，沒想到在戲外的他亦是學霸一名，在2018年取得北京電影學院博士學位的他，因此在大眾視野內他就是一位高學歷的人才。但沒想到就在2月份的時候，翟天臨在一次直播中被問到博士論文能不能在「知網」上搜尋時，他回問：「那是什麼？」就開始引起外界質疑他學歷造假問題。因為「知網」是內地收集最大期刊的論文資料庫，讀到博士學位的人是不可能不知道的。

翟天臨因為學術造假而令人討厭。（翟天臨微博圖片）

隨後有網友就針對他發表在《廣電時評》雜誌上的論文而查看，發現當中存在着大量抄襲，最後令原作者在網上抨擊他。繼而他的論文就遭到相關單位調查，並且最終被北京電影學院撤銷博士學位資格。而他事後亦在微博作出道歉，自認被虛榮心迷失了自己，是他不當的行為令學校聲譽被蒙羞，深感自責同內疚。對此不少網友就認為他的作為非常虛假，想不到為了包裝自己連學術都可以造假，對他非常失望。當然他未至於全面退出娛樂圈，但網友直到現今仍然對他反感。

翟天臨的道歉。（翟天臨微博圖片）

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