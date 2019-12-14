【C君結婚】先天遺傳病更慘遭被悔婚　苦盡甘來事業愛情終得意

組合農夫成員C君（鄭詩君）昨日迎娶拍拖5年的「港台之花」黃天頤，圈中好友都來祝賀。C君有個悲慘的童年，又曾被前女友悔婚，令他一度傷心不已，但如今他事業有成，又娶得更稱心如意的另一半，人生風光得意，C君以自身經歷告訴大家，只要不放棄，最終還是會苦盡甘來。

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

C君人生中經歷過不少挫折，如今不但在事業上名成利就，又娶得美人歸。

童年悲慘 長大後憑才情在娛樂圈大放異彩

C君童年時相當悲慘，自幼患上重型地中海貧血症，年紀小小開始就要經常進出醫院續命。他14歲時曾為政府拍攝宣傳片，在片中表示當其他同學仔放學去玩，他卻要每個月到醫院接受輸血，苦笑道：「都唔係好辛苦，唔返嚟輸血會死㗎喎。」生母在他四、五歲時移情別戀，離棄家庭。小小年紀經歷與摯親離別還有生死的命題，幸得父親和繼母悉心照顧，總算健康成長。

C君個子矮小而且樣貌不出眾，放在滿是俊男美女的娛樂圈中，理應難以突圍而出，但他憑藉自己的才華，從樂壇到主持綜藝節目，甚至涉足劇集都贏得不少掌聲，連出名Mean的Do姐亦大讚 C君「聰明有墨水」，謝安琪亦讚C君文筆好，看他的文字會覺得他是一個俊男。

Do姐和農夫再經常合作，欣賞C君的才情。（陳順禎 攝）

曾遭悔婚 終遇上懂得欣賞珍惜自己的人

「C君好男人，過幾年就結婚」，農夫2007年推出《風生水起》這首歌，堪輿學家麥玲玲在歌中讚C君是好男人，3年後的確一度出現結婚運，當時年僅27歲的C君豪送價值十多萬的卡半鑽戒向當時女友Gloria求婚，可是後來遭悔婚，有傳女方是擔心男方的地中海貧血症影響下一代，不過C君向外堅稱只是性格不合。

被女友悔婚一度令C君陷入情傷，後來與相識十多年的港台DJ黃天頤相戀，從相戀到求婚到婚禮，都是滿滿的祝福。黃翠如在IG上寫道，她曾跟天頤說：「C君找到你，是C君的福氣。」然後天頤回答：「我找到C君，也是我的福氣。」

天頤曾在訪問中C君形象風趣幽默，但私底下是一個非常細心的人，而且吃得苦，不會因為事情辛苦就放棄，令她非常欣賞。C君細心又有毅力，曾有一年天頤生日，C君寫了一本情書給她，他很認真地寫了一個月，每天一封情信，寫完拿去釘裝成書，送給天頤作為生日禮物，這種心思令天頤覺得非常窩心。

黃翠如短短幾句說話，道出C君和太太黃天頤之間的愛情。（IG圖片／wongtsuiyu）

遇上對的人 即使生活平淡也覺得幸福無比

天頤曾說過兩個人相遇是運氣，但相處下來是修行，二人相愛5年，決定攜手一生。C君在婚禮上讀出愛的宣言，他表示以前覺得人生要擁有好多東西才精彩，到決定結婚後，「有一日我瞓醒，見到你刷緊牙，我突然間覺得好幸福，我就係要每日起身都見到你。冇你，就有咩都唔精彩。原來有你，刷牙都可以好精彩。」他引用最喜愛劇集《Friends》一句對白為誓辭作結，他說：「黃天頤，點解我要同你結婚呢，因為『You make me happier than I ever thought I could be』，I love you。」

C君雖然外表不俊俏，憑藉自身的才情和不怕吃苦的性格，在事業上賺來名和利；雖然曾因病遭嫌棄，但之後遇上更好的伴侶。他從人生試煉中走過來，時間和經歷讓他變成一個更好的人，在最適合的時機，上天會有更美好的回贈。

上一段感情未能開花結果，慘遭未婚妻悔婚，如今遇上一個就算見到對方刷牙也覺得幸福的人，不是更完美嗎？（陳順禎攝）