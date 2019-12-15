【多功能老婆．劇透】楊千嬅周柏豪終嘴咀　黃浩然突回歸爭妻？

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上集講到吳若希患癌。(劇照)

台慶劇《多功能老婆》上回劇情講到浩田（周柏豪飾）向聲隆 (黃錦燊飾) 打探藍飛 (楊千嬅飾) 能否勝出京港塔項目，聲隆透露一切已有安排。浩田答應藍飛努力，在思蕾 (朱晨麗飾) 安排下，在宏立 (洪永城飾) 的公司當化驗員；他還特意替藍飛開設「救世煮」手機程式，方便交流飲食心得，希望提高藍飛勝算。宏立在婚紗店前遇到蘇蝶 (吳若希飾) ，意外得知她患上肺癌，並承諾為她守秘密。梅夫人（梁舜燕飾）和顏成功 (于淼飾) 向君明（王梓軒飾）施壓，暗示要他放棄風華（陳煒飾），同時藍飛亦收到顏成功的警告……浩田在酒吧兼職最後一夜，眾人各懷心事捧場，君明和風華更因誤會不歡而散……

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】楊千嬅演技再爆發 虐心喊戲完美演繹撕心裂肺悲慟

于淼又再出奸招。(劇集截圖)

最新一集將會講到名順 (魯振順飾) 把醉酒的風華與君明送回家，君明酒醒後向風華發出道歉訊息，二人關係緩和。藍飛致電浩田，遺憾昨夜沒留意他唱歌，浩田隔着電話當眾歌唱，藍飛大悅。顏成功利誘楊嬋 (苗可秀飾) 和聲隆，助自己令藍飛出局，兩老各有盤算。思蕾意外聽到宏立與蘇蝶相約找新居，誤會宏立出軌，晴天霹靂。君明向風華表白，特意送上自己手錶，希望風華丟棄其他，風華感動……京港塔會議突然取消，藍飛忐忑不安，回家遇上浩田，二人一起用耳筒聽歌，劍雄突然來電……

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