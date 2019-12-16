金剛入行20年感性撰長文　暗示無工開：今年一直離開台北逃避現實

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金剛同麥長青為ViuTV節目《C9旅行團》（IG：@aloha6969）

金剛憑住唔鹹唔淡嘅廣東話，加上肯搏肯捱又搞笑，成功打入香港市場。不過有傳因為捲入TVB派系鬥爭，工作量大減，17年金剛離開無綫返家鄉台灣。IG經常分享同家人以及女友梁云菲（Nana）嘅出遊照，看似寫意，但呢日佢突然寫下千字文，暗示自己無工開。

金剛同好多台灣藝人都相當熟稔（IG：@aloha6969）

眨下眼原來金剛已經入行20年，平時見佢一直笑臉迎人，但佢話其實自己好玻璃心：「真心感謝喜歡我也支持我的觀眾朋友，當然這當中也有不喜歡我的觀眾朋友，甚至討厭我的觀眾朋友，常常口中都說自己的心理建設很堅強了，怎麼會在乎別人的批評呢？其實我內心是在乎的，因為我真的是一個沒自信的人......於是乎不太敢去看評論，大概是怕自己越老越玻璃心吧？看了傷心難過。」

今年金剛同女友到處遊樂（IG：@aloha6969）

呢一年以來大家見金剛好似到處遊樂，早前終於回歸主持工作，為ViuTV節目《C9旅行團》拍攝╴看似寫意但金剛就暗示其實自己係因為無工開：「今年的我大家都說我過的很爽一直在渡假，不是潛水就是曬太陽，其實是因為今年真的不是很好，所以一直離開台北去逃避現實的生活。2019快過了，希望明年我不要再一直渡假了。」

金剛寫下千字文分享入行廿年感受（IG：@aloha6969）

金剛留言全文：

不知不覺入行也要20年了，這段日子說長也不是很長，當然也經歷過這行應該都會經歷的高低起伏，內心真的很享受這行帶來的樂趣，以及帶給觀眾的快樂，最後收取觀眾開心回饋給我們掌聲，真心感謝喜歡我也支持我的觀眾朋友，感謝🙇🏽，當然這當中也有不喜歡我的觀眾朋友，甚至討厭我的觀眾朋友，但這世界上真的很難確保每一個人都喜歡你對吧？常常口中都說自己的心理建設很堅強了，怎麼會在乎別人的批評呢？其實我內心是在乎的，因為我真的是一個沒自信的人......畢竟每一次的亮相都是自己用盡了百分之兩百的力氣去做，背後的過程甚至辛酸也只有自己知道，所以真的希望做到最好，也真心希望觀眾朋友會喜歡，但很難，雖然有很多好的評論，但難免還是有一些評論看了會覺得懷疑人生，這時候自己的鴕鳥心態就跑出來了，於是乎不太敢去看評論，大概是怕自己越老越玻璃心吧？看了傷心難過，但我知道這是我們這一行不能去避免甚至會發生的事情，我只希望常常批評我們的朋友真的有機會甚至花你（妳）們一點點的時間去看看我們用心甚至用血汗去完成的作品，或許會有一些改觀，如果真的沒有也沒關係，至少謝謝你（妳）願意浪費一點點時間在我們身上，我想這對我們會是很好的鼓勵跟打氣了，今年的我大家都說我過的很爽一直在渡假，不是潛水就是曬太陽，其實是因為今年真的不是很好，所以一直離開台北去逃避現實的生活2019快過了，希望明年我不要再一直渡假了，畢竟低潮的時候享受人生，高潮的時候享受掌聲，我希望2020我會繼續努力也希望高潮可以再起！繼續享受久違的掌聲，謝謝大家