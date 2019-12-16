【多功能老婆．劇透】洪永出出軌斷正？　朱晨麗發癲做出瘋狂行為

《多功能老婆》最新一回（17/12）劇情預告！

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上回（16/12）講到，名順（魯振順飾）把醉酒的風華（陳煒飾）與君明（王梓軒飾）送回家，君明酒醒後向風華發出道歉訊息，二人關係緩和。藍飛（楊千嬅飾）致電浩田（周柏豪飾），遺憾昨夜沒留意他唱歌，浩田隔着電話當眾歌唱，藍飛大悅。顏成功（于淼飾）利誘楊嬋（苗可秀飾）和聲隆（黃錦燊飾），助自己令藍飛出局，兩老各有盤算。思蕾（朱晨麗飾）意外聽到宏立（洪永城飾）與蘇蝶（吳若希飾）相約找新居，誤會宏立出軌，晴天霹靂。君明向風華表白，特意送上自己手錶，希望風華丟棄其他，風華感動。京港塔會議突然取消，藍飛忐忑不安，回家遇上浩田，二人一起用耳筒聽歌，劍雄（黃浩然飾）突然來電。

突然又返嚟，一定有陰謀！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】劇中演員發揮評核表 最強之人你一定估唔到

【多功能老婆】周柏豪太太無條件成就老公 掌握財政大權勁叻女

許紹雄登場！唔係做楊千嬅上司，係爸爸！（劇照）

最新一集，劍雄回港部署與藍飛復合，要求聲隆協助復婚並勸退浩田。邢老闆（袁文傑飾）提出梅夫人（梁舜燕飾）屬意藍飛參與另一個計劃，變相要她退出京港塔項目，藍飛躊躇未決。風華故意帶男伴見君明，同時把手錶交還，迫君明知難而退。思蕾跟蹤宏立，看見他與蘇蝶私下會面，及後宏立還打算賣樓北上發展，思蕾認定他與小三雙宿雙棲，一怒之下竟做出異常舉動。浩田質問聲隆是否助梅夫人迫藍飛出局，聲隆不置可否。藍飛午夜醒來，看見浩田展示有助她贏得京港塔項目的物件，既驚且喜！

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