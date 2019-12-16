【全民造星II】Justin陳樂因全民投票失落三甲：冇因為人氣唔開心

ViuTV年度選秀節目《全民造星II》周日（15日）舉行總決賽，最後並列第四名的Justin（陳樂）對自己的表現感到滿意：「係咁多次裏面最好嘅，因為尋日綵排嘅時候遇到好多問題，今日有咁樣嘅演出我已經喜出望外；但我怪自己預備功夫唔夠充足，有時就顯得好忙，但演出嘅時候盡咗力。」原來他亦曾對自己的演出有過猶豫：「我尋日見到大家有咁多Dancer、視覺效果覺得自己硬係有啲削削地，最後自己一個人都得到呢個分數，二嚟我覺得唔需要因為人哋改變自己，我鐘意音樂就淨係表演音樂。」

Justin知道自己今天的髮型很具爭議性，但自己很喜歡。（陳志嵐攝）

合計兩輪評判分數，Justin獲得第二名的好成績，但卻在最後的全民投票部分中失利，以致失去前三甲的位置：「我又冇因為人氣而唔開心，可能我唔太著重個結果，所以表演嘅時候都會放鬆啲；我一直都估計自己係第四或者第五，今次都對得住自己。」Justin在比賽完結後希望能繼續向前走，並強化自己的能力：「我有信心作為一個表演者，或者音樂人喺呢個圈發展，我對自己嘅能力有信心！」