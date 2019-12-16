【全民造星II】林珊珊想跟Phoebus合作　印象最深刻卻另有其人？

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》決賽於昨晚（15日）圓滿舉行，冠軍由一直被視為大熱門的Phoebus（吳啟洋）奪得。評判之一的林珊珊在比賽完結後接受《香港01》訪問，她指賽果跟三輪各個參賽者的得分接近，珊珊大讚Phoebus表現出色：「由第一round一路睇到佢表現出嚟係愈嚟愈有自信，好有進步，同埋佢係好淡定，佢嗰種淡定係令在場嘅人都聽得好舒服，睇得好舒服。」

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林珊珊（中）、霍汶希（左）及謝安琪（右）在《全民造星II》決賽擔任評判。（陳志嵐攝）

林珊珊指冠軍Phoebus也是她的心水。（陳志嵐攝）

被問到會否有意跟Phoebus合作，珊珊笑言：「會啊！我陣間就約花姐（節目監製）傾吓究竟我哋公司嘅藝人可唔可以同佢crossover㗎啦！」除了Phoebus外，珊珊點名覺得JJ（范卓言）的表演留下深刻印象：「我好鍾意JJ，佢好似一個比賽入面嘅黑馬咁，我覺得如果我有機會同佢合作嘅話，首先我要改佢個髮型，如果要接觸一個觀眾，首先要畀佢睇到你對眼，你嘅表情，佢啲頭髮遮住，好難先睇到佢個樣！」