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去年無綫播出大型自製古裝劇《宮心計2深宮計》大受歡迎，其中由陳煒飾演的太平公主演技超班非常吸睛。在劇中她對丈夫武攸暨（曾偉權飾）的態度非常差勁，不禁令人覺得她是一位冷血的女人。事實上在嫁給武攸暨之前，她曾有過一段美滿婚姻，對駙馬薛紹（張達倫飾）深愛有加二人相處得非常融合。但萬萬沒想到後來他遭兄長薛顗連累被武則天「監生」餓死，以使太平公主性情大變到後來變得冷血無情。

在劇中我們對薛紹的印象不多，只是從太平公主的口中得知他是一位溫文儒雅﹑善良的男人，對於他死後的埋葬事情幾乎不多描述。沒想到就在若干年後的今日（17日），在陝西省的咸陽空港新城一處泥地上發現薛紹的墓地，隨即引來許多人關注更登上微博熱搜榜第一位超過300萬人討論。

太平公主非常深愛薛紹。（微博圖片）

據內地媒體報導指，當地考古人員在空港新城底張街道岩村發掘了帶有四個天井和前後磚券的大型唐代墓葬。在該墓葬的前室內則發現了許多彩繪陶俑的陪葬物，同時更發現了幾塊墓誌，內容主要顯示為「唐右武衛大將軍兼散騎常侍、駙馬都尉、平陽懸開國子薛紹」以及「大唐故薛府君之墓銘」，下葬於神龍二年（706年）正月，從這一點專家就認定此墓正是薛紹之墓地。

薛紹之墓在陝西省被人發現。（漢唐網微博圖片）

上面刻的字樣「大唐故薛府君之墓銘」。（漢唐網微博圖片）

另外，專家更從墓室中的前室發掘到石人頭﹑望柱頂摩尼珠等殘件分析，說明在此前室中應有一條神道，不過其中的石刻﹑牆壁﹑棺槨好明顯遭了破壞，構件殘骸散落四周。正因為有如此破壞的痕跡有專家認為這個是他人出於泄憤﹑報復的手法，不像是人為盜墓的一種。而陝西師範大學歷史文化學院的教授于賡哲就指出，薛紹墓的破壞者極可能是李隆基所為的，因為薛紹是李隆基的敵人太平公主的至愛，出於報復心態如此一做實在不足為奇。于賡哲在接受內地媒體訪問時說道：「我認為毀壞是李隆基幹的，因為李隆基上來之後掌權鬧倒了太平公主，他曾經對太平公主一黨所有人都進行了反攻倒算。那麼當時不僅太平公主本人被逼自殺，包括太平公主的那些死黨活着的肯定遭到了嚴懲。然而已經死去的也有不少人遭到了毀墓，比如說上官婉兒墓就遭到了破壞，而且唐朝因為在政治鬥爭失敗，而連累自己家人的墳墓﹑棺槨的事情非常多。」

教授于賡哲指出破壞者可能是李隆基。（畫面截圖）

從教授口中如此說不禁令人覺得薛紹是一位可憐人。生前在不知道兄長薛顗參與唐宗室謀反一案，就被兄長連累令武則天寧可錯殺一百都不可放過任何一個人的情況下，薛紹最後就餓死於獄中。而死後的他亦間接遭到太平公主所害，因為太平公主曾經企圖要毒死李隆基，置其於死地，幸好他發兵擒獲最後將太平公主的黨羽一一打盡。但正因為薛紹是她的至親，所以如教授講李隆基要報復就進行了破壞。

太平公主﹑李隆基的仇恨似乎連累了薛紹。（劇照）