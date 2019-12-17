林盛斌月入6千變6萬　IG發長文細說致富之道　

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藝人林盛斌（Bob）在大大小小的節目上會看見他做主持人，而他的工作主要是主持之外，會拍電影、電視劇、廣告，甚至於唱歌他也會表演一下，當然他常常笑言自己不是職業歌手。除了這些工作，他更是《棋人娛樂製作有限公司》的老闆，可說他是名多功能藝人，吸金能力相當強。

Bob其實真係好努力。（網上截圖）

今天（17日）他突然在IG有感而發，主要是說他入行多年，由第一份工作到現在為何能有現在的成就，他說：「我人生第一份工，就係喺電台做Sales。 當年我嘅銷售成績，今日回想返，算唔錯，由起初底薪六七千蚊，只係短短半年時間，到我離職嘅時候差唔多出緊六七萬一個月，以一個啱啱大學畢業出嚟做嘢嘅死𡃁仔嚟講，直頭係好似人生大贏家咁！點解我可以做到？因為我好明白一個道理：我唔係打緊一份工，我係經營緊我嘅生意，如果你只係當一份工，你得到嘅只係人工。如果你當係自己生意，你得到嘅就係利潤同回報。當你好重視你盤生意，覺得間公司你都有份嘅時候，你嘅目標、你嘅心態、你嘅想法、你嘅行為，同 『只係當自己打份工』會有好大嘅分別。而呢個分別，經過一段日子，就會帶嚟好唔同嘅結果。所以懇請在座各位，無論你係做緊任何範疇嘅工作，千祈千祈，唔好再當自己只係打份工，你要相信你係經營一盤你都有份嘅生意，日後你所得到嘅，將會超乎你想像咁多！」Bob希望透過這個分享可以為大家帶來少少激勵。

Bob接受《香港01》訪問時候透露當初月賺６-7萬時候其實是用時間換取，他說：「當時做電台sales嘅時候，自己都真係好努力工作，每日最早返工睇報紙雜誌廣告，準備call客，出去見完客就做proposal做到半夜，每日都係咁，因為當時我真係當咗間公司好似自己有份咁做，自然會更俾心機同盡力做好每件事，付出係有回報嘅，大約半年至九個月左右，底薪加佣金差唔多有六七萬蚊一個月，以當時一個啱啱大學畢業生第一份工嚟講，係幾精神㗎。」

Bob咁努力返工都係為屋企人。（網上截圖）

努力工作是有回報，Bob畢業時候是為了做DJ，但由於當時並沒有空缺，便做電台Sales「頂住先」，那時候Sales並不是他理想做的工作，但是Sales勝在薪酬高，再加上一個原因，他說：「我當時屋企環境唔算太好，做sales可以搵多d錢，所以決定努力做好佢！一路做sales嘅時候，都有好多DJ同Sales同事同我講，話我性格同行為表現好啱做節目部，而當時我見到班DJ喺直播室吹吓水、播吓歌咁又收幾皮嘢一個月，我就做到隻蟹咁又係搵咁多，另外屋企個經濟情況又冇之前咁嚴峻，再加上咁啱有節目部同事離職有空缺，我就同當時台長鋭哥講想試吓轉部門，佢都叫我諗清楚，因為轉過去做節目助理，人工得返八千蚊一個月，我諗咗一晚，就決定咗！」就係呢一個決定令到Bob先有依家嘅成就，唔少人都羨慕佢嘅成就。

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