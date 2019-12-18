蕭敬騰為番槻廣告首破戒「打大赤肋」　半裸肌惹Fans瘋狂截圖

蕭敬騰出道12年來首次裸露上身拍攝廣告。（聯合新聞網授權使用/雅聞提供）

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台灣歌手蕭敬騰（老蕭）出道12年一向惜肉如金，不過最近他卻為了代言的保養品首度裸露上身入鏡，被眾多粉絲瘋狂截圖廣告中性感裸露的畫面，並在IG上標記他。看到自己「春光外洩」的畫面被洗版的老蕭害羞回應：「這身體合成的真不錯！」

老蕭這次花了10小時為美容保養品牌的番槻拍攝全新廣告，全程換足6個造型及唔同Style的髮型。其中最讓人好奇的，就是他洗頭時疑似半裸的突破性尺度外洩？對此，工作人員表示，其實拍攝時原本已準備背心俾老蕭着住拍，以免露點。但敬業的他為使拍攝過程更順暢，二話不說就除低上身衫「打大赤肋」直接上陣。他一邊洗頭一邊笑說：「我沒有這樣過（尺度），早點跟我講我昨天還能做點運動，剛才的晚餐也不會吃那麼多。」一番話笑爆全場。

導演也知老蕭愛打球，於是特地在棚內打造一座時尚籃球場供老蕭盡情奔馳。（ ARWIN雅聞 YouTube截圖）

老蕭難得裸露派福利的畫面曝光後引發熱議。廠商事後決定不藏私，供大家大飽眼福。因廣告中還設定了打籃球的場景，導演知道老蕭熱愛籃球，於是特地在攝影棚內打造一座時尚籃球場供老蕭盡情奔馳，一掂到籃球的他完全停不來，還把所有工作人員召集起來大PK，現場充滿活力。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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