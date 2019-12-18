MIRROR寫真Boxset實物被彈　粉絲嬲爆大嗌回水！

為慶祝組合MIRROR成軍一周年，於11月推出「MIRROR《Reflection》1st Anniversary寫真相集套裝」給「鏡粉」（MIRROR的粉絲名稱）預訂，當日有粉絲表示「一本難求」！已購得寫真的鏡粉們已陸續收到貨物，不過有粉絲就透露Boxset內的問題多多，錯漏甚多，以致不少粉絲感不滿。後來MIRROR的Facebook專頁就貼出相關措施去處理有關問題，不過帖文下依然引來粉絲們留言大抒不滿！

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為慶祝MIRROR出道一周年，官方推出寫真套裝。（Facebook圖片@MIRROR）

粉絲對Boxset的反應熱烈，但粉絲就表示對實物失望。（網上圖片）

根據網站資料，寫真套裝內有寫真相集乙本﹑收錄MIRROR《Reflection》MV之USB乙隻﹑一周年神秘精美禮品和簽唱會入場劵乙張，售價是港幣680元。

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首先，就是實物的質量和排版問題。例如有粉絲貼圖表示月曆的封面把「Calendar」寫成「Calender」﹑6月的一頁竟然有31號﹑最誇張的是3月的整個日期的格式是不對的，疑似是用了2022年3月的格式，還有USB包裝「THANK YOU」寫成「THANKS YOU」。網民也有留言寫到其他意見︰「盒內頁圖有三分二成員背向鏡頭，書內有部分成員長期被斬去半邊面」和「Jeremy（李駿傑）﹑Lokman（楊樂文）唔只一次被Cut去半邊至全臉」等，有粉絲嬲爆留言︰「收到Boxset後完全傷透鏡粉心兼憤怒，回水！！！！」

點擊下圖逐個錯處睇︰

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其次，是各成員所佔的相片出現率相差太遠，例如月曆的封面只有三款，分別是成員Anson Lo（盧瀚霆）﹑姜濤和Ian（陳卓賢），而且是隨機附上的，令其他9名成員各自的粉絲不滿。而且月曆12個月的每頁不是平均由每個成員佔一頁，而是某些成員的出現率較多，某些就較少。又例如在寫真集內，Anson Kong（江熚生）沒有出現在其中一輯相裏﹑成員Tiger（邱傲然）甚少出現等。有網民就嬲爆留言︰「我想問宜（而）家我買嘅MIRROR Boxset定al/ian/姜濤Boxset？」，又有人說︰「請問你地（哋）有無（冇）真心為以上成員既（嘅）Fans稔（諗）過？佢地（哋）收到本書會有幾咁失望？面對Fans既（嘅）失落同憤怒，MIRROR成員又會有幾難過？」看來非常不滿。

點擊下圖睇吓鏡粉們嘅留言︰

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另外，粉絲們認為定價不合理，整個Boxset $680元，但作為主打的寫真的內容不多，整本寫真只有38頁，如果以12個成員的MIRROR來看，粉絲們認為內容太少，跟期望的有出入。

Boxset內的帆布袋。（網上圖片）

MIRROR的相應措施處理有關問題。（Facebook截圖@MIRROR）

就錯字等問題，MIRROR官方Facebook專頁在周二（17日）就作出相應措施，寫道︰「唔好意思，知道今次套裝內容出了問題，我哋同製作方相討後，會作出以下措施。」措施是主要安排更換新月曆和USB卡套。對此，《香港01》記者向MIRROR經理人花姐（黃慧君）查詢，被問到是否Boxset實物出現問題，她說︰「少少啦，我哋而家諗緊辦法補救㗎啦！（會更換返畀Fans？）係啊係啊。」雖然MIRROR粉絲專頁有作出補救方法，但粉絲們的留言所見，似乎就怒火未消了。

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