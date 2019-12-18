與「仁美清叙」提早過聖誕 　程瑤笑言被新會員感染變更年輕

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「仁美清叙」愈來愈多人喇！

提到開放入會條件後，「仁美清叙」加入了不少新血。適逢聖誕節將至，「仁美清叙」日前舉行會員周年大會及聖誕派對，除與一眾理事和會員回顧過去一年的慈善工作，以及計劃未來一年，亦藉此提早慶祝聖誕節。派對上各人有講有笑相當熱鬧，還即場交換禮物，玩得十分開心。程瑤笑言與一班年輕會員聚會，令她頓時變得青春︰「今次的派對個個都好年輕，好有活力，自己都覺得年輕咗，希望大家可以保持這種年輕活力去做善事。」

心善人美！

2019年快將完結，不過「仁美清叙」於本年的慈善工作未有停止，並繼續關注青少年的身心健康，以及改善學生的學習環境。有見及此，近日主席程瑤將代表「仁美清叙」親自前往柬埔寨學校探訪及考察，她表示︰「希望不同地方的小朋友都有一個良好的學習環境，仁美過往都有捐助一些學校，今次我們還帶了一些小禮物送給他們。順道和她們預祝聖誕節。」她還透露︰「我們特別邀請了森美作為活動大使。屆時，『仁美清叙』將會捐助當地學校作教育以及課外活動發展之用，為學校改善一些教育器材。」