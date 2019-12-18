【多功能老婆．劇透】周柏豪意外撞倒昏迷　同楊千嬅感情再遇阻滯

TVB台慶劇《多功能老婆》上回劇情講到劍雄（黃浩然飾）突然出現，告訴藍飛（楊千嬅飾）她已被踢出京港塔項目，更提議一家三口重新出發。浩田（周柏豪飾）懷疑藍飛想與劍雄復合，但仍打算讓藍飛到北京參加發佈會，劍雄現身阻止，令藍飛陷入兩難。此外，思蕾（朱晨麗飾）發現有孕，但身邊人都在為藍飛的事煩惱，無人可傾訴，她決定向宏立（洪永城飾）報復。藍飛現身北京發佈會，浩田卻不知所終，成功和劍雄趕至，藍飛用浩田創作的磁浮轉盤表演，但會場突然停電。

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思蕾（朱晨麗飾）發現自己有咗！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】朱晨麗施展嗲功氹掂洪永城 但最強冧功另有其人

【多功能老婆】周柏豪太太無條件成就老公 掌握財政大權勁叻女

最新一集將會講到在京港塔慶功宴後，劍雄深夜找藍飛，被浩田發現後與劍雄起爭執，眾人勸架期間，Jonathan（王梓軒飾）被打傷倒地。Jonathan為維護藍飛等人，答應跟成功（于淼飾）回港。風華（陳煒飾）亦主動找成功，表示願意同Jonathan分開，希望她放過藍飛。藍飛和內地商人午飯期間，浩田眼見劍雄替她擋酒解窘，自覺不如。風華向劍雄問罪，劍雄反質疑她在藍飛身邊的動機！

劍雄深夜找藍飛，被浩田發現後與劍雄起爭執。（劇照）

另一邊廂，宏立回港後發現層樓已被賣，還被思蕾大罵出軌，令他又驚又怒。而浩田抵港後竟被意外撞倒昏迷，同時，佳佳亦被人擄走！之前有報道指浩田昏迷蘇醒後失憶，連深愛的藍飛都忘記了，劇情會如何發展？

浩田竟被意外撞倒昏迷，仲失憶？（劇照）