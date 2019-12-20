英皇前歌手鄧思朗繼續音樂路：而家係低迷啲但都維持到生計

說到鄧思朗這個名字大家未必很熟悉，他是樂壇新秀，出過三首單曲被稱苦情三部曲：《苦情俠》、痴情幻想的《狂迷》與溫暖治癒的《請好好保重》。原來自小爸爸就孕育了他的歌手夢：「我爸爸唱歌其實幾叻，最擅長模仿羅文同張國榮。」導致他從小到大都很喜歡唱歌，他笑說：「試過喺學校唱歌太大聲俾人投訴，影響到人學習。」然後忽然有一天唱不了：「中學有三、四年時間唱唔到歌，去醫院檢查話係聲帶出咗問題，但到而家都唔知係咩原因。」這對他而言無疑是晴天霹靂！

《苦情俠》是鄧思朗講述自己在美國遇到一個女生的故事，便寫了篇文章予詞人林若寧，並將自己的經歷放進歌曲。（葉志明攝）

憶起那段時光，鄧思朗仍心有餘悸：「嗰陣情緒特別失落，唱唔到嘅時候感覺好似足球員跛咗。」幸好他後來去到美國讀書就自動修復了：「始終而家唱歌時會有少少陰影，狀態唔好嘅時候都會驚。」在美國回來後鄧思朗抱着嘗試一下追夢的心態起行：「當時完全唔知點樣入行，最初喺電影做演員嘅工作，直到2016年參加英皇新秀先正式入行；簽完覺得今次發達喇，始終英皇係咁優越嘅公司，應該好快出名。」但一切遠不如想像中順利，簽約未夠一年，經歷過公司人事調動便要離開：「嗰陣都比較迷茫，唔知點樣繼續做一個歌手。」

鄧思朗當時處於一個被動的處境，他感嘆幸好當時認識了現在的經理人，現在經理人的幫助下去做歌、排台。（葉志明攝）

一波未平，一波又起，原來鄧思朗的家人一直都反對他選擇走演藝圈這條路：「屋企人思想比較傳統，始終覺得畢業之後應該搵份安定嘅正職，幾年之後就同女朋友結婚生仔，好似咁樣先係圓滿嘅生活；所以一直都唔支持我做一樣咁偏門嘅嘢，第一係賺唔到錢，第二覺得我會學壞。」當中以爸爸最為反對：「做歌手前喺屋企食飯佢都會同我傾下計，我出道之後佢仍然好反對，見到都只係點下頭；又成日嗌交，話做歌手冇前途。」

鄧思朗亦曾因歌手這個職業與女朋友分手：「我曾經同前女友嘅媽媽見面，當女朋友介紹我係歌手，我見到佢嘅面色係由紅變黑，之後個女仔就冇見過我，過多排亦都分咗手。」問到入行是不是真的容易被這個大染缸渲染，他說：「我唔覺得好容易學壞；唔知係咪我年資尚淺，可能都唔會誘惑我住！」

幸好近年來家人的態度有些許改變：「皆因佢哋睇到我嘅努力，知道新人歌手條路好難行， 而家係半支持嘅狀態。」談到經濟狀況，他說：「而家係低沉啲，唔係發達嘅狀態，維持到生計，屋企人怕我生活上支撐唔到都會有資助。」（葉志明攝）

+ 8 + 7 + 6

學習等待的過程

鄧思朗猶記得做演員最深刻的就是學習等待：「我嗰陣只係茄呢啡，記得Calltime係夜晚11點，一等就等到凌晨6點，埋位企咗5分鐘，佢就叫我走，原來《喜劇之王》講嘅嘢係真。」談到歌手路上的等待，他說：「等待當然越短越好，其實我都等咗好多年，因為做歌手嘅志願係由小學就開始，一直都等近。」思考了一下他續言：「我又唔覺得係等嘅，因為我而家已經做近，作為歌手我可能等近一首代表作。」

鄧思朗以張敬軒為目標進發：「我鍾意佢音樂上嘅造詣，佢曲詞編監都得；佢係最Top嗰個，我嘅目標都係做最Top嗰個！」（Instagram／@clongtang）

最後鄧思朗談到作為獨立歌手這條路不易走：「好多機會都排得好後，而大公司會排喺前面，所以呢個係最困難嘅地方。」但他還是想做廣東歌多一點：「呢個係一個情意結，我細個已經跟爸爸聽許冠傑、譚詠麟，算係埋下咗我鍾意廣東歌嘅伏線，始終由細聽到大係最難搣甩。」談到廣東歌的市場較小，他說：「始終講廣東話嘅人比講國語嘅少好多，我唔抗拒北上發展，但始終都係鍾意廣東歌。」