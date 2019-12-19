【全民造星II】冠軍Phoebus IG感謝女友：這是我特別嗚謝的人

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》日前完滿落幕，最終由吳啟洋（Phoebus）大熱奪冠。Phoebus參賽時因表現太過四平八穩而慘變「隱形人」，一直承受着巨大壓力。如今勝出，相信Phoebus一定想感謝身邊支持他的人，其中一個必定是他的女朋友。Phoebus在IG的限時動態上載了一張女性的背影相，相中的她舉着燈牌和手機，Phoebus寫着：「這是我特別嗚謝的人。」

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Phoebus在IG上載了女性背影相。（IG/ @phoebus_ng）

Phoebus的女朋友是張天穎（Jaime），她經常在IG發布自彈自唱的cover短片，亦是陳輝陽女聲合唱團成員之一。可見Jaime的音樂造詣十分高，除此之外，更不時看到她和Phoebus一齊跳舞的短片，二人非常合拍，認真sweet！

Phoebus在IG放閃。（IG/ @phoebus_ng）

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