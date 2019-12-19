Heidi＠SG 為自家潮牌舉行相展　以花為題展現東方女性美

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Super Girls成員李靜儀（Heidi）去年跟潮店Popcorn Supply合作，推出個人品牌「Be True To Yourself（B.T.T.Y.）」。早前更品牌推出首隻個人新歌《Be True》造勢！Heidi再度推出自家品牌服裝，可謂花盡心思，不但打造屬於自己的廣告歌，同時與攝影師好友Kenneth Deng合作，穿上了品牌服裝拍攝了以「朝花夕拾」為主題的靚相。昨日服裝正式推出，Heidi親自到位於尖沙咀的潮店打點，更於潮店內舉行相展，搞搞新意思，吸引了半百粉絲及好友前來「潮聖」，其中包括SG隊長趙慧珊、以及同公司的麥子樂、彭彤（Miko）及劉志偉等、場面相當墟冚！

Heidi拍攝了以「朝花夕拾」為主題的靚相，於尖沙咀潮店內舉行相展。

對於品牌推出第二年已經獲很多人支持，Heidi直言非常開心，故今年特別加入新元素舉行相展，她表示︰「品牌成績不錯，去年好多人支持，所以今年特別搞相展畀大家睇，好開心有咁多人來支持，所以我特別製造小禮物送畀現場朋友，做了一本小冊子，有品牌靈感同埋影的一些靚相，讓大家做個留念。」

一眾好友到場支持，左起︰Miko （彭彤）、Catrina Leung、麥子樂、Rachel Lam、Heidi、劉志偉、Aka

提到今次的相展，Heidi透露攝影師想她展現東方女性美，她表示︰「今次特別揀了十幾張相搞相展，以花為主題，穿上了我的品牌服裝，攝影師想以較為中式復古的⼿法去表達整個系列，影了一輯東方女性美的相片，主題係朝花夕拾，所以好多元素同花有關。」此外，對於今年一口氣出個人新歌和相展為品牌造勢，Heidi笑言之後會再為品牌加入新嘗試，她笑說︰「其實都仲諗緊，想每一年都唔同，我都希望可以搞到自己的時裝騷，但應該冇咁咁快可以成事，因為暫時未有時間去處理。」